La mujer en la que se inspira 'Mi reno de peluche' se queja la serie de Netflix: "La víctima soy yo, es él quien me está acosando"

Una de las grandes sensaciones televisivas del año ha sido 'Mi reno de peluche', una miniserie de Netflix que se ha convertido en el último éxito sorpresa de la plataforma. Basada en hechos reales, una de las grandes incógnitas es quién es la mujer real en la que se inspiró Richard Gadd para crear a Martha. Ese misterio permanece en el aire, pero ella sí que se ha quejado duramente de cómo aparece reflejada en la serie de Netflix.

"Él ha escrito una maldita serie sobre mí"

La mujer ha concedido una entrevista a The Daily Mail con la exigencia de que su identidad de mantenga en el anonimato, y ha aprovechado la ocasión para intentar dejar las cosas claras. De hecho, ha afirmado que Gadd está usando la serie "para acosar a una mujer mayor para conseguir fama y fortuna", señalando también lo siguiente:

Está usando 'Mi reno de peluche' para acosarme ahora. Yo soy la víctima. Él ha escrito una maldita serie sobre mí.

Está claro que no le ha gustado lo que ha podido ver en 'Mi reno de peluche', acusando a Gadd de tener "síndrome de protagonista" y negando cosas que pueden verse en la serie: "Nunca tuve un reno de juguete de pequeña y nunca habría tenido una conversación con Richard Gadd sobre un juguete de mi infancia".

Además, también comenta lo siguiente sobre Jessica Gunning, la actriz que da vida a Martha en la excelente miniserie de Netflix: "Se parece a mí después de engordar durante el confinamiento, pero en realidad yo no soy poco atractiva". Algo me dice que no será la última vez que vamos a oír hablar de esta polémica alrededor de 'Mi reno de peluche'...

En Espinof: