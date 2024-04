La gente se ha vuelto loca buscando las identidades reales de los personajes de 'Mi reno de peluche'. Su creador ha pedido que no lo hagan

Habiéndose convertido en un fenómeno global, era lógico (aun triste) que estando basada en situaciones reales, la gente se pusiese a investigar quiénes son las personas en las que se basan los personajes de 'Mi reno de peluche' ('Baby Reindeer'), el relato de un cómico y su relación con su acosadora y otros que intentan aprovecharse de él.

Basada en sus propias experiencias, la serie de siete episodios está creada y protagonizada por Richard Gadd, quien fue bastante cuidadoso a la hora de proteger la identidad real de los personajes clave de la historia. Sin embargo, algunos fans y espectadores no han "captado" la intención de Gadd y se han puesto a investigar e intentar descubrir quiénes son Martha y Darrien en la vida real.

Ni gracia

Algo que no le está haciendo nada de gracia a Gadd, quien ha tenido que lanzar un comunicado en forma de historia de Instagram (capturada, por ejemplo, por el director Sean Foley) pidiendo a la gente que no lo hicieran y asegurando que no habían entendido de qué va la serie:

«Gente a la que quiero, con la que he trabajado y admiro (incluyendo Sean Foley) están siendo envueltos en la especulación de forma injusta. Por favor, no especuléis sobre quien podría ser cualquiera en la vida real. Ese no es el objetivo de la serie.»

El mentado por Gadd es Foley, guionista, actor y director, quien ya ha avisado de que la policía está ya investigando cualquier post amenazante hacia él. Y es que los "investigadores" parecen haber visto en él a Darrien, el guionista que empieza a tutelarle y que intentar aprovecharse de él. En la serie este es interpretado por Tom Goodman-Hill.

Gadd no ha sido el único implicado en la serie que ha pedido a los fans que paren con el tema: «Deberías ceñirte a la historia de Martha y Donny y en lo que conecta contigo», comenta Jessica Gunning, quien hace de Martha en 'Mi reno de peluche', «no intentar hacer trabajo de detectives y averiguar ni una identidad real.»

Y es que, para Gadd era muy importante tener mucho cuidado a la hora de describir a los personajes de la serie precisamente para evitar situaciones como esta:

«Está todo prestado de cosas que les ha pasado tanto a mí como a gente real que he conocido. Pero claro, no puedes hacer la verdad exacta, por razones reales y artísticas. Quiero decir, hay ciertas protecciones, no puedes simplemente copiar la vida de alguien y nombre y ponerla en televisión. Y evidentemente, éramos muy conscientes de que algunos personajes son gente vulnerable, así que no quieieres hacer sus vidas más difíciles. Tienes que cambiar cosas para protegerte a ti mismo y a los demás.»

En Espinof: