Oscars 2024, dónde ver en streaming las películas ganadoras

Anoche fue la ceremonia de los Oscars 2024 y al final 'Oppenheimer' fue la gran ganadora de la noche. Para sobrellevar mejor la resaca post-Oscars (cuando amanezcan los valientes que se quedaron a ver la gala en directo) o si no pudisteis ver alguna de las ganadoras en cines, aquí os dejamos una lista con todas las películas premiadas y dónde verlas en streaming.

En vista de que hay muchas que no están disponibles todavía, hemos decidido incluir también las que ya tienen fecha de estreno en streaming, para que podáis marcarlas en vuestro calendario cinéfilo.

'Oppenheimer'

El gigantesco biopic sobre el padre de la bomba atómica arrasó con los premios de mejor película, dirección para Christopher Nolan, actor principal para Cillian Murphy, de reparto para Robert Downey Jr, montaje, fotografía y música. Además, fue la tercera película más taquillera de 2023.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+ y a partir del 21 de marzo en SkyShowtime

'Pobres criaturas'

La última joya de Yorgos Lanthimos fue la segunda película más premiada de la noche. Se llevó el esperado premio de mejor actriz para Emma Stone, y también el de diseño de producción, vestuario y el de maquillaje y peluquería.

Crítica en Espinof | Disponible el 14 de marzo en Disney+

'La zona de interés'

El tercer puesto sí que fue del todo inesperado, con la última película de Jonathan Glazar llevándose las estatuillas de mejor película internacional y mejor sonido. Una cinta que trata el tema del Holocausto como nunca antes nos lo habían mostrado: a través de la omisión.

Crítica en Espinof | Disponible el 5 de abril en Filmin

'Anatomía de una caída'

Pese a sus múltiples nominaciones, la mejor película de juicios de 2023 solo se llevó el premio al mejor guion original. Desde Francia se estarán tirando de los pelos por no haberla presentado a la categoría de película extranjera, porque esta maravilla dirigida por Justine Triet lo habría ganado de calle.

Crítica en Espinof | Disponible el 10 de marzo en Filmin

'American Fiction'

Esta dramedia sobre un escritor que escribe una novela bajo pseudónimo para meterse con la industria editorial fue una de las nominadas sorpresa y al final no se fue de vacío, puesto que se llevó el premio a mejor guion adaptado.

'20 días en Mariúpol'

La ganadora a mejor película documental es esta crónica sobre la Guerra de Ucrania dirigida por Mstyslav Chernov. Se sitúa en primera línea de batalla de la mano de unos periodistas atrapados en la ciudad asediada de Mariúpol.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

'La maravillosa historia de Henry Sugar'

Era de esperar que el único de los cuatro cortos rodados por Wes Anderson para Netflix en 2023 se llevara el premio a mejor cortometraje de imagen real. Protagonizado por Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley y Dev Patel, el director aplica su peculiar estilo en esta adaptación de un relato de Roald Dahl.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'El último taller de instrumentos '

El ganador a mejor cortometraje documental gira en torno al oficio de reparar instrumentos y se centra en cuatro artesanos que se dedican a ello. Dura 40 minutos y está dirigido por Kris Bowers y Ben Proudfoot.

Disponible en Disney+ y en Youtube

'Barbie'

La verdad es que, con las negras expectativas de las que partía la cinta de Margot Robbie y Greta Gerwig, al final no fue de las que se fue del todo con las manos vacías. Eso sí, solo rascó un premio menor, el de mejor canción para 'What Was I Made For'.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max

Sin fecha de estreno en streaming todavía

