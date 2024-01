Los 8 olvidos imperdonables y las 5 sorpresas imposibles de las nominaciones a los Óscar 2024

Las nominaciones a los Óscar de cada año siempre dan de qué hablar. A veces, simplemente quieres reivindicar esa película que tanto te gustó (o la única que has visto) porque, en el fondo, todos queremos que nuestro gusto sea refrendado con premios. Al fin y al cabo, es como si nos premiaran a nosotros, ¿no? Otras, son olvidos flagrantes y sorpresas increíbles que de repente nos cambian los esquemas y nos descubren nuevas películas. Incluso este año, en el que la Academia ha pecado de típica y previsible, ha habido grandes sorpresas y, sobre todo, grandes olvidos que vamos a repasar uno a uno. Empezando, claro, por el que todos estáis pensando. No hay otro más impactante.

Olvidos

Greta Gerwig y Margot Robbie

Ay, 'Barbie', vaya encontronazo con la realidad más fortuito. Esta fue, sin duda, la gran damnificada del día de ayer. Aunque Ryan Gosling y America Ferrera han conseguido arañar una nominación, ni la directora ni la actriz principal de la película tendrán su oportunidad de ganar el premio, algo que lleva un día entero causando ríos de indignación -tan lógica como, por otro lado, exagerada por conseguir likes- en Twitter. En el fondo, es repetir la tesis de la película pero en la vida real, ¿no? Incluso Gosling y Ferrera, al agradecer la oportunidad, se han quejado de que sus compañeras estuvieran fuera de la carrera. No tiene mucho sentido, pero en estas estamos.

Leonardo DiCaprio

Puede que el de 'Los asesinos de la luna' no fuera el mejor papel de su vida, pero muchos ya daban por hecho hace unos meses que la dupla DiCaprio-De Niro ya tenía el premio en su bolsillo. Ahora, con las cosas más claras y una vez disipadas las nieblas del "Y si", hemos descubierto que solo el segundo tendrá la oportunidad de competir por el Óscar: habría sido la séptima nominación de Leonardo, que quizá haya gesticulado demasiado o quizá haya perdido ese momentum tan importante a la hora de meter el voto en el sobre. En todo caso, otra presencia que dábamos por segura y que se disipa.

'Wish'

Que Disney no está pasando por su mejor momento no era ningún secreto, pero que 'Wish' no esté nominada a mejor película de animación es la humillación definitiva. No olvidemos que se trataba de la cinta destinada a celebrar los 100 años de la empresa y ha dejado su sitio a la española 'Robot Dreams'. Que, francamente, es notablemente mejor... aunque en el juego de los Óscar, y más en esta categoría, no siempre es en lo que los académicos se fijan. Al menos tiene 'Elemental' representando, aunque a priori no vaya a servir de mucho teniendo a Miyazaki por ahí.

Charles Melton, Julianne Moore y Natalie Portman

Otra de las películas que se ha ido prácticamente sin nada -solo una nominación a mejor guion- ha sido 'May December', que en su día también sonó como posible gran sorpresa de los premios. Moore y Portman sobrevivirán al bache, pero al que más daño le habrá hecho será a Charles Melton, que en su día se daba no ya como nominado, sino como probable ganador por un papel estupendo repleto de matices y que muchos creían que podría ser el equivalente de este año al de Paul Mescal en 'Aftersun'. Sin embargo, la Academia no ha sabido verlo, se vendió el bacalao antes de pescarlo y al pobre hombre le ha debido caer una losa encima después de autoconvencerse de que tenía el premio casi agarrado durante meses.

Ava DuVernay

En un principio, Netflix quería los derechos de 'Origin', pero Ava DuVernay decidió que no eran dignos de su película, así que la llevó a Neon. ¿Y qué pasa con Neon? Que es una distribuidora sinónimo de calidad, pero no tiene dinero para hacer una campaña al Óscar para muchas películas al mismo tiempo, y ha elegido -sabiamente- enfocarse en 'Anatomía de una caída' para que sea su cara visible. Al final, 'Origin' no ha emocionado del público, a la crítica ni a los Óscar, y DuVernay, que seguro que ensayó el discurso un par de veces en 2023 frente al espejo, no va a tener ni la oportunidad de que los demás lo veamos.

Aki Kaurismaki

La categoría de mejor película extranjera es compleja siempre, porque suele haber un compendio de lo mejor del cine mundial. Y, creedme, se hace muy buen cine. Este año era especialmente complicado entrar si no formabas parte del grupo básico de títulos que no se podían quedar fuera como 'La sociedad de la nieve', 'La zona de interés' o 'Perfect days'. Y por eso, la 'Fallen leaves' de Kaurismaki, que ha conquistado a gran parte de la crítica (yo, reconozco, no estoy entre los entusiastas) ha caído frente a 'Sala de profesores' y 'Yo, capitán', que son, por otro lado, fabulosas. No son buenos tiempos para el amor, pero sí para el cine: si os falta alguna de esta categoría, no os la perdáis, probablemente es la que tiene más valor fílmico de todas.

Pedro Almodóvar

Lo tenía difícil Almodóvar para que los votantes de los cortos se rindieran ante su 'Extraña forma de vida', pero siempre quedaba la esperanza de que, una vez más, los americanos se dejaran llevar por las artes del manchego. No ha pasado, como tampoco pasó en su día con 'La voz humana': en formato largo todos quieren darle premios, pero en las distancias cortas no termina de enamorar. Habrá que ver, cuando consiga rodar por fin su película en Estados Unidos, si la Academia le venera de una vez por todas como merece.

Mario Bros y Tortugas Ninja

Aparte de 'Wish', ha habido otras dos películas que se daban como seguras en la categoría de animación que se han quedado totalmente fuera: la multimillonaria 'Super Mario Bros: La película' y la divertidísima 'Ninja Turtles: Caos Mutante'. En su lugar, han dejado paso a cine más alternativo como 'El chico y la garza', 'Robot Dreams' o 'Nimona', y para una categoría que tradicionalmente ha sido Disney-céntrica o basada en blockbusters, es de agracer. Este ha sido un año estupendo para la animación y que estas dos cintas se hayan quedado fuera es el mejor ejemplo posible de lo llena a reventar que estaba. ¡Mamma mía!

Sorpresas

'American Fiction', así, en general

¿Qué es 'American Fiction' y por qué demonios se ha colado en todos los sitios? La tenemos compitiendo en mejor película, guion adaptado, banda sonora, actor (Jeffrey Wright) y actor de reparto (Sterling K. Brown), y de ella solo sabemos que en España se estrenará directamente en Prime Video en una fecha indeterminada. Su llegada por sorpresa ha roto todos los esquemas y ha hecho que cada uno de nosotros, de repente, tenga deberes pendientes. De primeras da menos pereza que 'Maestro'.

Danielle Brooks

Ya se veía venir, pero en los primeros albores de la etapa se creía que el remake de 'El color púrpura' lo tenía todo para arrasar en los Óscar. Al final, lo único que ha conseguido arañar, y por sorpresa, ha sido una nominación para Danielle Brooks mientras Warner se pregunta qué hace ahora con este musical de dos horas y media que ha fracasado en taquilla y que a España no llegará hasta el 9 de febrero, una fecha reservada normalmente al cine oscarizable. Pura mala suerte.

Guion adaptado para 'La zona de interés'

Todo lo relacionado con 'La zona de interés' ha sido una pequeña gran sorpresa, pero especialmente que entre en la categoría de mejor guion adaptado. Con la llegada a la categoría de 'Barbie' desde guion original, asegurando así su nominación, solo había -salvo maremoto en las nominaciones- dos puestos para tres posibles películas: 'La zona de interés', 'Los asesinos de la luna' y 'American fiction'. Al final ha sido la cinta de Scorsese la que ha pagado el pato, dejando su puesto a una cinta tan maquiavélica como sorprendente.

Mark Ruffalo

Otra categoría en la que entrar ha sido una pelea ha sido la de mejor actor secundario. Sobre todo teniendo en cuenta que 'Pobres criaturas' podría haber metido sin ningún problema al mismo tiempo a Mark Ruffalo y Willem Dafoe, que hace un papel exquisito. Al final, el primero ha vencido al segundo por sorpresa, pero podría haber pasado al revés sin ningún problema. De hecho, una doble nominación sería más que posible y justa.

'Nyad' no se queda en nyada

Tras décadas ignorada por la Academia, Jodie Foster ha vuelto a conseguir una nominación por 'Nyad', una película ya estrenada -y, francamente, ignorada- de Netflix que ha supuesto su vuelta al ruedo de la temporada de premios. Junto a ella, y por sorpresa, Annette Bening, a la que no se esperaba como actriz y ha aparecido por sorpresa quitándole el puesto a Margot Robbie. Esta claramente es una no-película, una de esas cintas que por más nominaciones que tenga va a costar que el público decida ver un día en su casa, pero de momento este biopic deportivo ya ha conseguido pasar a la historia. Y sí, de verdad, la tenéis en Netflix, no me lo he inventado, esta película existe.

