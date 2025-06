El director de 'Borat' explica por qué dejó de hablarse con Sacha Baron Cohen. "Se empezó a fracturar hasta romperse"

En 2006, tras el estreno de 'Borat', aún había muchísima gente en Hollywood preguntándose quién demonios era Sacha Baron Cohen. El actor, que se hizo famoso dentro de la escena más o menos underground con sus personajes (Ali G, Bruno, el propio Borat), popularizados a inicios de siglo en 'Da Ali G Show', era un gran desconocido para la industria... hasta que dejó de serlo. Desde entonces ha sido nominado a tres Óscar y ganado dos Globos de Oro, aunque, para algunos colaboradores de la época, perdiendo su esencia por el camino.

Aborat o nunca

Larry Charles, director de 'Borat' y antiguo compinche del actor, ha reconocido perder contacto con él a lo largo de los años en una entrevista con The Daily Beast donde le compara con pesos pesados de la historia del cine: "Era un genio cómico, de verdad que lo era, cuando hacía estos personajes. No ha habido nadie en la historia del negocio, de Charlie Chaplin a Peter Sellers, que hiciera el tipo de cosas que estaba haciendo Sacha. No tenía precedentes, y estaba muy impresionado, habría hecho cualquier cosa por él". Pero. Siempre hay un pero.

Pero cuando hicimos 'El dictador' se estaba alejando de ese estilo de trabajo y quería convertirse en una estrella de cine tradicional. Y se estaba juntando con gente del negocio más tradicionales y recibiendo sus consejos, lo que no creo que fuera bueno para la sensibilidad rebelde que había mostrado hasta entonces. Y entonces, por varias razones, se empezó a fragmentar y fracturar hasta romperse. Y la película no es mala. Es buena. Es divertida. Hay muchas cosas divertidas, pero no alcanzó el potencial que tenía.

Aunque ya no hablan, Charles afirma que comprende los motivos por los que Cohen quiso evolucionar en Hollywood: "Tuvo un buen motivo, acababa de fundar una familia. Estas películas son realmente peligrosas. Especialmente 'Bruno', mucho más que 'Borat', mientras la hacíamos había mucha hostilidad, violencia y odio, algo que me sorprendió de verdad. Mostramos una América realmente aborrecible (...) El hecho de que Bruno fuera gay llevaba a hostilidades muy intensas desde el principio. Creo que Sacha estaba cansado y tenía miedo. Y además, ¿podía seguir saliéndose con la suya?".

La respuesta, por cierto, es "Sí", al menos hasta 2018, cuando Cohen creó y dirigió la fabulosa serie 'Who is America?' (no disponible en España, como cualquier producto mínimamente extraño). Todo sea dicho, Cohen no niega su parte de culpa a la hora de aceptar el caos proveniente de 'El dictador' y que llevó a que los antaño colaboradores ya no se lleven: "Intento ser responsable de mis fallos. No quiero señalar a Larry, Sacha o nadie, sin apuntarme a mí mismo y aceptar mi responsabilidad. Mis propios errores como humano son parte de estos problemas".

Creo que, por varias razones, Sacha no se centró en el proyecto de la manera en que lo había hecho en las dos películas anteriores y se distrajo mientras empezó a recibir feedback de otra gente. Y sentí que iba a tientas, tratando de encontrar las respuestas cuando ya estaban dentro de él. Yo intentaba que confiara en sí mismo, en sus instintos, que, según he aprendido, es lo único que tienes. Y en lugar de eso, confiaba en tantas personas diferentes con tantos pensamientos contradictorios que empezó a desmoronarse y surgieron problemas que nunca deberían haber existido.

Vamos, que si esperas con ganas que 'Borat 3' vuelva a ser dirigida por Larry Charles, me temo que más vale que vayas quitándote la idea de la cabeza. Por cierto, que volveremos a ver a Baron Cohen, tras cuatro años de pausa, en 'Ladies first', una comedia romántica rodada en blanco y negro para Netflix junto a Rosamund Pyke. ¿Será este su salto definitivo al mainstream?

