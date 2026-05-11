Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de Michael Bay. Un espectáculo arrollador que revolucionó el cine de acción

Pasan los años y, por mucho que vuelva a demostrar ser uno de los realizadores con un mayor dominio del lenguaje visual y la cinética de los últimos tiempos, Michael Bay continúa siendo menospreciado vilmente cada vez que estrena un nuevo largometraje sin importar que, como en el caso que nos ocupa, haya revolucionado la aproximación a las escenas de acción con una de las vueltas de tuerca más lúcidas a una tecnología preexistente.

Bayhem de altos vuelos

Este puñetazo sobre la mesa se estrenó bajo el título de 'Ambulance. Plan de huída' y, en él, además de reinterpretar el estimable thriller danés 'Ambulancen (The Ambulance)' de 2005, el de Los Ángeles mostró su mejor cara brindándonos uno de sus tres mejores trabajos hasta la fecha sostenido sobre tres pilares fundamentales: un reparto fantástico, una energía arrolladora y el uso de los drones FPV.

Por supuesto, ninguna película que se precie sería digna de elogio sin una narrativa a la altura, y en 'Ambulance', el guionista Chris Fedak se las apaña para condensar en un par de horas algo más que una sucesión de set pieces para el lucimiento del director. El tratamiento de personajes, pese a lastrar el ritmo del primer acto —algo habitual en la filmografía de Bay—, permite que, cuando el relato entra en velocidad de crucero, la implicación sea plena y, junto a ella, la emoción brille a flor de piel.

No obstante, las grandes estrellas del filme, más allá del trío protagonista compuesto por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González —todos ellos más que solventes y entregados a la causa—, son unas escenas de acción que sirven como pegamento para una trama más sólida de lo esperado y a las que la pequeña pantalla no hace justicia. Una buena dosis de Bayhem en estado puro que encuentra su mayor baza desde el aire.

Y es que, dentro de la habitual retahíla de recursos del realizador, con sus habituales juegos de movimiento dentro de un mismo plano, sus explosiones prácticas y su nervio, se incorporan unos drones FPV —drones equipados con cámaras que se pilotan en primera persona con unas gafas VR y que suelen utilizarse en competiciones de velocidad y acrobacias— que elevan el espectáculo a nuevos e insospechados niveles.

Gracias a ellos, la cámara en 'Ambulance' se cuela por los lugares más angostos que podamos imaginar, sigue a los personajes de exteriores a interiores a toda pastilla, se adentra en bolas de fuego —que derritieron algún que otro dispositivo— y ayuda a moldear algunos de los planos más frenéticos y salvajes de la obra de Michael Bay. Una guinda exquisita para un pastel que pasó mucho más desapercibido de lo merecido si tenemos en cuenta el logro técnico y artístico de la cinta.

Si quieres disfrutar de 'Ambulance. Plan de huída', tienes hasta el próximo 16 de mayo para hacerlo, cuando abandonará el catálogo de Netflix.

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