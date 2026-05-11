Ian McKellen asegura que Alec Guinness le pidió que dejara de defender al colectivo LGTB. "Suplicó que me retirara"

"Creo que esta cláusula es ofensiva para cualquiera que sea, como yo, homosexual, al margen de todo el tema de lo que se puede o no se puede enseñar a los niños". Era el 27 de enero de 1988 e Ian McKellen, actor de prestigio, acababa de salir del armario defendiendo la derogación de la llamada Cláusula 28, que por aquel entonces pretendía hacer ilegal que las autoridades locales "promovieran la homosexualidad" o dieran dinero o asistencia a quien lo hiciera. Lo que no sabíamos es que McKellen había hecho este gesto contradiciendo el consejo de un buen amigo.

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Tal y como ha contado ahora el actor en The Guardian, en su día el mismísimo Alec Guinness le aconsejó que bajara la cabeza y se mantuviera callado sobre su apoyo a la homosexualidad: "Me llevó a una cena italiana en Pimlico, donde hablamos un poco de todo hasta que sacó el motivo real de su invitación", afirma ahora McKellen.

Había oído hablar de mi trabajo ayudando a fundar Stonewall, un grupo de presión destinado a defender ante el Gobierno y ante el mundo en general la necesidad de que las lesbianas y los gays del Reino Unido recibieran el mismo trato legal que el resto de la población. Le parecía un tanto impropio que un actor se metiera en asuntos públicos o políticos y me aconsejó (más bien me suplicó) que me retirara. Un consejo de una generación mayor que no seguí.

Aunque no hay nada confirmado, varios libros apuntan a la bisexualidad del actor de 'Star Wars' que llevaría en secreto hasta su muerte en el 2000. Por su parte, la carrera de McKellen no se vio afectada por su salida del armario. Al contrario: ha hecho lo que ha querido y a sus 86 años sigue viéndose con fuerzas para interpretar a Magneto en la próxima 'Vengadores: Doomsday'. Menos mal que el consejo cayó en balde.

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