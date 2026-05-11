La autora de 'Gachiakuta' carga contra la piratería, aunque tiene una solución para quienes no pueden permitir comprar manga: "Es un desperdicio"

Estas últimas semanas el mundo del manga ha estado candente, ya que varias editoriales tienen los portales piratas de distribución en el punto de mira e incluso se han cerrado varias webs. En general los autores evitan meterse en polémicas, pero Kei Urana, la autora de 'Gachiakuta', ha querido dar su opinión sobre el tema.

No se puede seguir así

Las editoriales han empezado a tomarse más en serio la piratería desde que está empezando a afectar directamente a los lectores japoneses, especialmente con filtraciones en redes sociales antes de que se publiquen los nuevos capítulos de manera oficial. Para Urana, se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, porque cree que se está devaluando el esfuerzo que ponen los autores en sus obras.

"He pasado los últimos días investigando las circunstancias en diferentes países, incluidas las situaciones financieras. Entiendo que para muchas personas, los sitios piratas son la única forma en que pueden leer manga. También que los precios pueden ser más altos en el extranjero y mucha gente no quiere hablar del tema", escribía Urana en su cuenta de X. "Pero si no alzamos la voz ahora, el valor del manga japonés y las obras creativas, construido a través de los sacrificios y los esfuerzos incansables de aquellos que vinieron antes que nosotros, se va a desperdiciar".

Urana carga contra la piratería y aquellos que leen las obras gratis, explicando que aunque parezca que no daña directamente las ventas, sí que afecta al valor de los mangas. Ya que "cuando las personas se acostumbran a obtener algo gratis, dejan de buscar las versiones legítimas". Vamos, que una vez has tenido acceso gratuito a algo, igual ya no te planteas pagar por ello.

Aún así, la autora es consciente del componente económico, y de accesibilidad para leer mangas. Porque lo cierto es que muchos mangas de Shueisha y Kodansha se pueden leer internacionalmente y de manera legal a través de servicios como MANGA Plus, pero una gran mayoría tarda años en ser publicado a nivel internacional. Aún así Urana está buscando soluciones para animar a sus lectores a evitar las webs piratas junto con Hideyoshi Ando, el grafitero que ayudó al desarrollo visual de 'Gachiakuta'.

"Para ayudar a las personas que no pueden permitirse comprarlo, o que no tienen acceso a él, a disfrutar de estas obras, Ando y yo hemos estado discutiendo esto durante mucho tiempo y explorando muchas ideas. Todavía no puedo compartir detalles, pero estamos trabajando en ello", aseguró Urana. "Los editores también están haciendo esfuerzos."

La mangaka ha pedido paciencia, y que tratemos de entender su punto de vista, y también la cultura y sociedad japonesa. Porque en algunos casos la cosa se está saliendo de madre con lectores internacionales acusando a los japoneses de racistas por estar en contra de la piratería de mangas y animes.

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