'El diablo viste de Prada 2' hace historia en cines con un éxito extraordinario, superando en tiempo récord la taquilla total de la primera película

El éxito de 'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil Wears Prada 2') es cada vez más extraordinario, pues la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep ha alcanzado ya una recaudación mundial de 433 millones de dólares. Eso ha llevado a que ni siquiera ha llegado a necesitar 10 días en cines para superar todo lo que ingresó la primera entrega hace 20 años.

La cuestión es que 'El diablo viste de Prada' sumó 326 millones de dólares en 2006, lo que ya fue un gran éxito. Recordemos que la primera entrega tuvo un presupuesto bastante ajustado de 35 millones de dólares, por lo que multiplicar esa cifra por 10 fue un tanto impresionante para Fox.

Un triunfo apabullante

Ahora es cierto que el coste se ha disparado, ya que el presupuesto de 'El diablo viste de Prada 2' alcanzó los 100 millones de dólares -aunque más de un tercio de esa cifra corresponde únicamente a los salarios de Hathaway, Streep y Emily Blunt-, pero eso no quita que la película dirigida por David Frankel ya sea más que rentable.

Sí es cierto que es prácticamente imposible que sus ingresos mundiales acaben multiplicando su coste de forma tan exagerada como lo hizo la primera parte, pero también que 'El diablo viste de Prada 2' está llamada a alcanzar como mínimo una recaudación mundial de 600 millones antes de abandonar las salas.

Que no le sorprenda a nadie que en Disney estén ya al menos barajando ideas para una posible tercera entrega, ya que además la película ha dejado muy buenas sensaciones entre el público, lo que da más alas al estudio a la idea de pensar que otra película más también generaría mucho interés.

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