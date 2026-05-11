Vincent Gallo, sobre Christina Ricci: "Todo iba bien cuando no estaba borracha en el set. No me cae bien, es una zorra desagradecida"

Hay ocasiones en la que dos miembros de un reparto no se llevan bien, pero lo habitual es intentar llevarlo lo mejor posible y que nunca llegue a saberse nada sobre lo sucedido. Sin embargo, Vincent Gallo decidió que eso no es lo que iba a suceder en el caso de 'Buffalo 66', ya que no dudó en hacer unas críticas durísimas hacia Christina Ricci.

Gallo coescribió, dirigió y protagonizó ese largometraje de 1998 en el que Ricci tenía el papel femenino central. Sin venir a cuento, él hizo unas durísimas declaraciones contra ella poco después: "Todo iba bien cuando no estaba borracha en el set. Creo que es alcohólica; eso o estuvo tomando jarabe para la tos todo el tiempo. No me cae bien. Es una zorra desagradecida. Pero no importó. Básicamente es una marioneta. Le dije qué hacer y lo hizo".

La sorpresa no acabó ahí, pues también aseguró que "perdió 7,7 kilos, y eso fue porque solo le permitía comer una pizza al día". Incomprensible que reconociera además que fue cosa suya, pero claro, eran otros tiempos y actuar de esa forma no estaba tan mal visto.

La versión de Christina Ricci: "Un loco desquiciado"

La primera respuesta del lado de la actriz vino por parte de su representante, quien destacó "Nunca he oído a Christina decir nada más que cosas buenas de Vincent, así que no entiendo por qué está diciendo estas cosa. Quizás esté intentando salir en la prensa". Me da que la clave este en ese último apunte.

No obstante, Ricci se pronunció de forma directa muchos años después en Huffpost contando su versión de lo sucedido:

Fue muy confuso porque era mi primera película lejos de casa, o sin mi madre. Gallo no quería que mi madre viniera. Quería que estuviera allí sola. Tenía 17 años y nunca había trabajado con nadie así, ni en una película de tan bajo presupuesto. Siempre había trabajado en proyectos con más dinero, más estructura, más medidas de seguridad, todo eso. Pero pasé la mayor parte de la película atrapada en un coche con un loco desquiciado.

La propia Ricci recuerda que "en cada toma, justo antes de que gritaran "corten", el coche se calaba y él me gritaba", aunque reconoce que Gallo es "un verdadero talento" y que quedó contenta con el resultado final. Eso sí, ambos nunca volvieron a trabajar juntos.

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