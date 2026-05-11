He encontrado mi nuevo lugar feliz en 'Criaturas luminosas', una película de Netflix tan tierna y luminosa que deja el corazón calentito

'Criaturas luminosas' puede parecer una historia pequeña, aparentemente sencilla, pero también es una película que se quedará conmigo durante unos días. La nueva película de Netflix adapta la popular novela de Shelby Van Pelt y consigue algo bastante raro dentro del streaming actual, transmitir calidez y mucha emoción sin caer en el cinismo o en la exageración. Y tiene un pulpo gigante.

Parte de la historia gira alrededor de secretos familiares y coincidencias casi imposibles. Pero lo sorprendente es que todo funciona, porque es una película que entiende muy bien qué quiere contar: una historia sobre la soledad, el duelo, las segundas oportunidades y las conexiones inesperadas. Y por prototípico que pueda parecer, es admirable lo tierna que acaba siendo.

Estrechando manos y tentáculos

Aunque el concepto pueda parecer extravagante, la película funciona. Especialmente gracias a la interpretación de Sally Field, que interpreta a Tova, una mujer mayor marcada por la pérdida de su hijo. Parece un papel hecho a la medida de Field, que consigue transmitir cansancio, ternura y contención sin necesidad de grandes discursos. Cada escena tiene una naturalidad enorme y convierte algo potencialmente melodramático en una historia muy natural.

Después de Field, otro de los grandes aciertos -y riesgos- de la película es Marcellus, el pulpo gigante del acuario. Sobre el papel parece un elemento imposible de tomarse en serio, pero la película encuentra el tono perfecto para integrarlo y funciona. Su voz en off irónica y melancólica funciona como hilo conductor de la historia y aporta muchísimo humor y sensibilidad sin romper nunca con la integridad del relato.

Además, lo interesante es que la película no intenta copiar la novela escena por escena. Olivia Newman y el guionista John Whittington recortan varias subtramas importantes del libro, pero lo hacen para construir una versión mucho más fluida y cinematográfica. En lugar de ser una adaptación apresurada, da la sensación de que realmente entendieron qué partes eran esenciales para conservar el corazón de la historia.

Y el último gran acierto es Cameron, el personaje interpretado por Lewis Pullman, que encaja perfectamente con su energía algo torpe y vulnerable. Cameron llega al pueblo buscando a un padre al que nunca conoció y termina formando una conexión inesperada con Tova. La dinámica entre ambos evita caer en clichés y se convierte en uno de los motores de la trama, haciendo que sea más entrañable si cabe.

En una época donde muchas películas parecen obsesionadas con ser oscuras, irónicas o extremadamente espectaculares, 'Criaturas luminosas' apuesta por algo mucho más sencillo: personajes buenos que intentan recomponer sus vidas. Hay tristeza en el fondo, claro, pero también muchísimo cariño hacia todos los personajes.

Quizá no sea una película revolucionaria ni especialmente arriesgada, pero tampoco necesita serlo. Lo que hace, lo hace muy bien y emociona sin manipular demasiado, con personajes adorables, y dejando una sensación de calidez que no abunda en la era del streaming. Por eso se ha convertido en un pequeño lugar feliz donde me quedaré unos días.

La tenéis en Netflix.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026 (por ahora)

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026