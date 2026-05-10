'Michael' supera los 500 millones en cines y la película con Jaafar Jackson ya es la cuarta más taquillera del año

El éxito de 'Michael' sigue creciendo a buen ritmo y ahora acaba de sumar nuevo hito al superar los 500 millones de dólares de recaudación mundial. Eso además convierte al biopic comandado por Jaafar Jackson en la cuarta película más taquillera de lo que llevamos de año, siendo además una cuestión de tiempo que alcance el segundo puesto.

Desde Lionsgate ya anunciaron que esperaban que 'Michael' llegase hasta los 570 millones al acabar este fin de semana, pero lo cierto es que ha superado esa cifra y ha alcanzado ya los 577 millones. Eso supone que solamente necesita 79 millones más para subir dos puestos más en el top de 2026, comandado por autoridad por 'Super Mario Galaxy' y sus algo más de 930 millones.

Sus grandes rivales a corto plazo

No obstante, 'Michael' se enfrenta a un problema adicional para llegar al número 1, ya que está ocupado por 'Proyecto Salvación' con 655,8 millones de dólares. ¿El motivo? La aventura espacial con Ryan Gosling sigue aún en cines, por lo que esa cifra va a mejorar todavía algo más. Sin embargo, su ritmo de ingresos ya es francamente inferior a 'Michael', por lo que sería una sorpresa que quedase por delante.

Lo que sí está más que asegurado es que 'Michael' logrará quitar el tercer puesto a 'Pegasus 3', pues la cinta china ya ha desaparecido de las salas de su país de origen, siendo allí donde ha acumulado la práctica totalidad de los 649,89 millones de dólares que ha amasado.

También hay que tener en cuenta que 'Michael' se enfrenta a otra amenaza, pues los ingresos de 'El diablo viste de Prada 2' están siendo buenísimos y ha llegado ya a los 433 millones de dólares, superando así por la mínima a los 430 millones que 'Michael' llevaba al acabar su segundo fin de semana en salas. Aquí la cosa está demasiado ajustada como para hacer pronósticos.

En Espinof | Las 22 mejores películas biográficas de la historia del cine

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más