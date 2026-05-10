Hoy llega a Netflix una película de ciencia ficción nominada al Óscar y dirigida por uno de los mayores maestros del cine de género

Netflix nos sorprende a veces recuperando títulos de hace varias décadas que normalmente esperaríamos encontrarnos en alguna otra plataforma de streaming. Justo hoy tenemos otro ejemplo de ello, pues acaba de llegar a Netflix 'Starman, el hombre de las estrellas', una película de ciencia ficción dirigida por unos de los mayores maestros del cine de género.

El proyecto de 'Starman, el hombre de las estrellas' estuvo varios años dando vueltas por los despachos de Columbia y varias personas metieron mano en el guion hasta que finalmente fue aprobado. Eso sí, antes de empezar a rodar hubo varias revisiones para intentar que no se pareciera tanto a 'E.T., el extraterrestre', el famoso largometraje de Steven Spielberg que arrasó con todo en varano de 1982.

Por qué merece la pena 'Starman'

Precisamente una de las películas que Spielberg se llevó por delante gracias a 'E.T., el extrarrestre' fue 'La Cosa' ('The Thing'), la obra maestra de John Carpenter, quien acabó siendo el elegido para ocuparse de 'Starman, el hombre de las estrellas' tras sopesarse muchos otros nombres. Carpenter se mostró entusiasmado ante la posibilidad de hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrado hasta entonces y a potenciar el peculiar vínculo que surge entre los dos grandes protagonistas de la función.

El resultado es una película madura pero que abraza de lleno un enfoque más sensible y que mezcla con astucia el cine de ciencia ficción con la comedia romántica. Eso sí, de forma atípica, ya que está marcada en todo momento por un halo de tristeza que jamás llega a desaparecer, convirtiéndose así en una propuesta inusual y marcada por una indiscutible belleza visual que Carpenter sabe imprimir a las imágenes.

No me olvido tampoco del reparto, especialmente de los dos protagonistas interpretados por Jeff Bridges y la nunca suficientemente reconocida Karen Allen. Sus dos personajes viven un conmovedor viaje tanto físico como emocional que ambos saben reflejar a la perfección. Eso sí, él fue mucho más aplaudido que ella, hasta el punto de que incluso llegó a ser nominado al Óscar de mejor actor, pero el premio fue para F. Murray Abraham por 'Amadeus'.

Personalmente creo que 'Starman, el hombre de las estrellas' se queda al menos uno o dos pasos por detrás de los mejores trabajos de Carpenter, pero también que resulta un tanto injusto lo olvidada que está. En su momento se le quedó la fama de una de ser una no especialmente memorable derivación de 'E.T., el extraterrestre' y me temo que esa es la imagen que ha quedado entre el público. De hecho, yo mismo tardé mucho en animarme a verla por culpa de esa idea tan extendida.

Tenéis disponible 'Starman, el hombre de las estrellas' en Netflix desde hoy 10 de mayo de 2026. No sé el éxito que acabará teniendo, pero me alegra mucho que tenga la oportunidad de llegar a un público más masivo.

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