Hace unos días hicimos nuestro repaso a las mejores películas de Netflix en 2026 y ahora toca hacer lo mismo con su cosecha televisiva. Ahí la plataforma siempre ha mostrado una mayor fortaleza que en sus apuestas cinematográficas, por lo que nuestra lista con las mejores series de Netflix en 2026 también es más amplia.

A continuación encontraréis una lista que iremos actualizando puntualmente a medida que Netflix estrene alguna serie que realmente merezca la pena -o que redescubramos alguna de los meses anteriores que se nos pasó por algo-. Por si se os queda corta, os recuerdo que también tenemos otra selección de las mejores series de Netflix en 2025, otra lista con las de 2024 y otras con las series imprescindibles de la plataforma en 2023. Ahora sí, pasemos con las de 2026.

'Cómo llegar al cielo desde Belfast'

Creada por Lisa McGee. Reparto: Roisin Gallagher, Sinéad Keenan, Caoilfhionn Dunne. Fecha de estreno: 12 de febrero de 2026 | 8 episodios

La creadora de 'Derry Girls' regresó con este cruce entre thriller y comedia negra en la que el protagonismo femenino vuelve a ser fundamental. De hecho, su trío protagonista es una de las principales bazas de una serie que quizá no sea brillante, pero sí que engancha y entretiene.

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'El abogado del Lincoln', temporada 4

Creada por David E. Kelley. Reparto: Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson. Fecha de estreno: 5 de febrero de 2026 | 10 episodios

Una de mis series favoritas de Netflix, ya que es un ejemplo de entretenimiento constante recuperando una fórmula más propia de las series por cable de hace más de una década. Con un reparto estupendo ya en su salsa, el hecho de ser el caso más personal para su protagonista funciona como aliciente extra para una temporada que también se acuerda de conectar con sus predecesoras.

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'Los Bridgerton', temporada 4

Creada por Chris Van Dusen. Reparto: Luke Thompson, Yerin Ha, Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Ruth Gemmell, Polly Walker, Luke Newton, Nicola Coughlan, Claudia Jessie. Fecha de estreno: 29 de enero de 2026 | 8 episodios

No es para nada la mejor temporada pese a que arranca muy bien y la innegable química entre sus dos protagonistas. Sin embargo, la Parte 2 bajó el nivel, ya que deja la sensación de estar alargando demasiado el chicle, intentando disimularlo al dar más peso de lo habitual a las tramas secundarias. Con todo, sigue siendo muy disfrutable, pero esta vez fueron más irregulares de lo deseable.

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'One Piece', temporada 2

Creada por Matt Owens y Steven Maeda. Reparto: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, Vincent Regan, Jeff Ward, Morgan Davies, Charithra Chandran, Mikaela Hoover. Fecha de estreno: 10 de marzo de 2026 | 8 episodios

La primera temporada ya fue tan entretenida que se convirtió en la mejor serie de aventuras de Netflix, pero es que la segunda es aún mejor. Con todos ya más en su sitio, 'One Piece' perfila aquí aún mejor la misión de los Sombreros de Paja, brillando tanto en tramas más episódicas como cuando toca profundizar más en la nueva amenaza a la que han de hacer frente. ¡Y qué gran acierto la forma de presentar Tony Tony Chopper!

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'Salvador'

Creada por Aitor Gabilondo. Reparto: Luis Tosar, Claudia Salas, Leonor Watling, Patricia Vico. Fecha de estreno: 6 de febrero de 2026 | 8 episodios

El creador de 'Patria' se sacó aquí de la manga un thriller visceral que arranca con mucha fuerza y cuenta con un gran trabajo de Luis Tosar. Luego es cierto que se vuelve algo más esquemático, especialmente con los personajes secundarios que molestan más que otra cosa, pero se ve con interés hasta el final.

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