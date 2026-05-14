15 años después, Peter Jackson promete que está escribiendo la secuela de 'Tintín'. Sin embargo, no es la primera vez que escuchamos estas promesas para nada

Cantaba Carlos Gardel que 20 años no son nada, y Peter Jackson se lo ha tomado a la tremenda. Cumpliendo una promesa que le hizo a Steven Spielberg hace 15 años, cuando este estrenó 'Las aventuras de Tintín', por fin se ha puesto a escribir el guion de la segunda parte. La parte buena es que, al ser animación, nadie envejece. La parte mala es que no ha tocado una cámara en una década y, entre tanto, se ha echado mucho de menos al reportero del Petit Vingtieme.

Captain, is Wednesday

En el festival de Cannes, tal y como recoge Screen Daily, Jackson ha confesado en qué ocupa su rato en el hotel. Uno podría pensar que estaría manejando en las sombras 'The hunt for Gollum' o contando los millones que le sigue dando 'El señor de los anillos', pero en su lugar se ha vuelto a ensuciar las manos, preparando el guion de la secuela de 'Las aventuras de Tintín' junto a su mujer, Fran Walsh. Francamente, ya era hora.

Es algo real y activo, estoy volviendo al mundo de Tintín y, la verdad, lo adoro. El trato era que Steven dirigía una y yo dirigía otra. Él hizo su película, y 15 años después yo no había hecho la mía. Me siento muy raro al respecto.

En 2007 se dijo que se rodarían tres películas del personaje de Hergé una tras otra. "El proyecto de Spielberg y Jackson no parece que vaya a languidecer en el desarrollo durante mucho tiempo", decía Variety en su momento. ¡Angelitos! Con suerte, Jackson le dedicará el tiempo que merece (al fin y al cabo gran parte del trabajo, como los modelos y la animación, ya está hecho) y se dejará de zarandajas con la IA, con la que jugueteó en unas declaraciones ayer mismo.

Tampoco lancéis las campanas al vuelo, porque ya se nos ha dicho en muchísimas ocasiones que Jackson está trabajando en una secuela de 'Tintín' que ha acabado en nada. De hecho, Kathleen Kennedy llegó a prometer que se estrenaría, como muy tarde, en el verano de 2015, y en 2018 Spielberg dijo que estaba en desarrollo, pero Jackson solo sería productor. En 2024, Andy Serkis afirmó que Jackson seguía trabajando en esta secuela, y, finalmente, ahora dice que se ha puesto con el guion. Con suerte, no volverá a cansarse antes de tiempo y se atreverá a acometer el duro trabajo de contentar a los fans que llevamos década y media esperando. ¡Dese prisa, bachibulzuc, que es para hoy!

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