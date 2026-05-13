Jason Statham arrasa en Netflix con la secuela de una de sus mejores películas de acción

Jason Statham lleva años siendo una de las grandes constantes del cine de acción. Tiene películas mejores y peores, pero casi se ha convertido en un subgénero por sí mismo y no son pocos los que siempre esperan al menos con curiosidad su próximo trabajo. Y tampoco tienen problemas en recuperar los anteriores, tal y como prueba el tremendo éxito que 'Mechanic Resurrection' está teniendo ahora mismo en Netflix

Estrenada en cines en 2016, 'Mechanic Resurrection' es la secuela de 'The Mechanic', una de las mejores películas de acción protagonizadas por el actor. Sin embargo, su continuación se quedó tan por debajo de se nivel que yo personalmente la incluiría entre las peores. Un flojo espectáculo que ni siquiera la presencia adicional de Tommy Lee Jones o Michelle Yeoh logra salvar.

Arrasando en América Latina

Lo curioso es que 'Mechanic Resurrection' funcionó mucho mejor en taquilla que la primera entrega, ya que sumó unos ingresos mundiales de 125 millones frente a los 76 que sumó 'The Mechanic'. A eso hay que sumarle que ambas costaron 40 millones, por lo que fue mucho más rentable, pero en este caso nunca llegó a hablar de forma seria sobre una posible tercera entrega.

¿Volverá a haber interés ahora que 'Mechanic Resurrection' está funcionando tan bien en Netflix? Y es que la semana pasada sumó 5,9 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la cuarta película de habla inglesa más vista en Netflix. Todo eso además estando disponible solamente en unos pocos mercados, prácticamente todos ellos de América Latina, pero es que en países como México, Argentina, Colombia o Venezuela gozó de un éxito impresionante.

¿Y qué pasa en España? Aquí también la encontraréis en Netflix, pero ahí es un título más de catálogo al que nadie está haciendo demasiado caso en la actualidad.

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