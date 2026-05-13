Jodie Foster afirma que esta película de 2019 es una obra maestra y todo el mundo debería verla: "Es emotiva, inteligente y preciosa"

Jodie Foster lleva más de 50 años trabajando en la industria del cine, tiempo en el que ha participado en multitud de películas inolvidables, ganando además dos Óscar a la mejor actriz. Es además una persona con una gran pasión hacia el séptimo arte, por lo que siempre merece la pena escuchar sus opiniones, y ella misma ha querido dejar lo más claro posible la devoción que siente hacia la cinta francesa de 2019 'Retrato de una mujer en llamas' ('Portrait de la jeune fille en feu').

"Una película de época que no podría ser más actual y relevante"

Escrita y dirigida por Céline Sciamma, 'Retrato de una mujer en llamas' cuenta la historia de Marianne, una pintora francesa que en 1770 recibe el encargo de hacer el retrato de bodas de la hija de una condesa. Esta última no tiene nada claro que quiera casarse, pero la dificultad añadida de todo esto es que Marianne tiene que hacer el retrato sin que ella sea consciente de ello, por lo que no le queda otra que investigarla a diario y en profundidad...

Aclamada en su momento, 'Retrato de una mujer en llamas' ha recibido multitud de alabanzas desde su presentación en el Festival de Cannes y ahora ha sido Foster la que ha aportado su granito de arena durante su visita al armario de Criterion: "Una película absolutamente preciosa. Una película de época que no podría ser más actual y relevante. Algunos hablan de ella como uno de los primeros largometrajes que ilustran realmente cómo sería y qué aspecto tendría una mirada femenina".

La protagonista de 'El silencio de los corderos' continúa su elogio de 'Retrato de una mujer en llamas' señalando que "es emotiva, inteligente y preciosa. Una gran película", y es que lo resume todo apuntando "es una de mis películas favoritas y creo que deberían enseñarla en todas las clases".

La buena noticia que tengo para vosotros es que si os habéis quedado con ganas de verla tras esta tremenda alabanza por parte de Foster, no os va a costar mucho encontrarla, ya la que tenéis disponible gratis en streaming en RTVE Play.

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