No sabemos todavía cuándo se estrena la temporada 4 de 'Reacher', pero Prime Video acaba de renovar su gran serie de acción

Vaya soltada de bombitas que ha realizado Amazon en las últimas horas. La celebración de sus "Upfronts" no solo nos ha traído la fecha de estreno de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos del poder', también un par de renovaciones bastante jugosas. Una de ellas es la de 'Jury Duty', que regresará por una temporada 3 y la otra implica a la mayor saga de acción de los últimos tiempos.

De esta manera, Prime Video ha anunciado que 'Reacher' tendrá temporada 5. Una renovación que llega en lo que los fans de la serie protagonizada por Alan Ritchson estamos esperando que llegue la temporada 4. Una temporada de la que todavía no sabemos la fecha de estreno.

54,6 millones de espectadores

Una renovación que no extraña para nada, ya que la adaptación de las novelas de Lee Child amasó 54,6 millones de espectadores con su temporada 3 en los 19 días después de su estreno, siendo la temporada más vista del servicio desde la temporada 1 de 'Fallout' en el mismo periodo de tiempo.

Como podéis imaginar, de momento no se sabe qué novela servirá de base para esta quinta temporada. Sí que sabemos que la cuarta, que está ya rodada tal como aseguró el propio Ritchson el pasado marzo, está basada en 'Mañana no estás'. La trama arranca cuando un encuentro casual en el metro acaba terriblemente mal.

Junto a Ritchson, esta temporada 4 cuenta en su reparto con Chris Marquette, Sydelle Noel, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan y Kathleen Roberston.

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