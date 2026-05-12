4 años y una precuela después, la temporada 2 de este thriller de acción protagonizado por Chris Pratt ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Ojo porque la renovación de 'Reacher' no es la única buena noticia que tienen los fans de la acción en estos días. Durante la presentación de los Upfronts de Amazon, Prime Video ha desvelado la fecha de estreno de la temporada 2 de 'La lista final' (The Terminal List).

Será el miércoles 21 de octubre cuando podremos ver los ocho episodios que componen esta nueva entrega de las aventuras de James Reece, el marine encarnado por Chris Pratt, en lo que combate contra fuerzas conspiratorias desconocidas que buscan poner patas arriba el orden mundial.

Verdadero creyente

Esta segunda temporada está basada en la segunda novela de Jack Carr, 'True Believer', en la que Reece encuentra un nuevo propósito en su vida tras finalizar su lista y que le llevará por toda una trama de espionaje alrededor del mundo con una conspiración que tiene que ver con su propia historia familiar.

Chris Pratt protagoniza 'La lista final' junto a Tom Hopper, Constance Wu, Dar Salim, Luke Hemsworth y el fichaje de Gabriel Luna. Junto a ellos tenemos un reparto internacional compuesto por Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Arnold Vosloo y Shiraz Tzarfati.

Si bien cuatro años parece mucho entre temporadas, la verdad es que para compensar la larga espera el verano pasado pudimos ver una precuela, 'La lista final: Dark Wolf', centrada en el personaje de Taylor Kitsch.

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