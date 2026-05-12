Hoy en streaming, Matt Damon se embarca en otra odisea por Francia en un thriller justiciero diferente

Pasan los años y muchas estrellas de hace un par de décadas de Hollywood siguen siendo de la poca gente medianamente segura y bancable como protagonistas. Que esto siga así tiene una repercusión positiva, y es que son los únicos dispuestos a pelear por el cine adulto a contracorriente que no persigue únicamente el prestigio, y sacar películas como ‘Cuestión de sangre’.

Malas aguas estancadas

Matt Damon se pone al frente de un thriller justiciero diferente gracias a su cariz dramático y a la voluntad de pisar terreno incómodo (no nos referimos a Francia). Con el cineasta Tom McCarthy, director de la oscarizada ‘Spotlight’, se embarca en una odisea por las calles europeas que ahora se puede ver de manera gratuita en streaming a través de RTVE Play (hasta el 9 de junio), además de en la suscripción de Lionsgate+.

Con su hija atrapada en Francia, esperando a ser juzgada por un asesinato que asegura no haber cometido, Bill Maker emprende una arriesgada odisea utilizando sus pocos ahorros para viajar a Marsella. Allí llegará a cualquier extremo para investigar lo sucedido y, sobre todo, encontrar cualquier evidencia de la inocencia de su hija.

Con una premisa que corre siempre el evidente riesgo de quedar en un turisteo condescendiente por las calles obreras de Francia, ‘Cuestión de sangre’ acaba sorprendiendo gratamente en su mesura y sobriedad. Una que le lleva a menos golpes de impacto directos que igual uno desearía de algo que se vende como thriller.

Pero McCarthy muestra de nuevo una interesante factura como artesano, si bien no alcanza esa excelente mirada analítica del método que tenía ‘Spotlight’. Pero con trazas de historia que recuerdan al caso de Amanda Knox va llevándonos por decisiones morales complejas con la estupenda austeridad del Clint Eastwood reciente.

Entre sus mejores decisiones está contar con un Damon que está dispuesto a emplear carisma negativo y romper con cualquier atisbo de lucimiento para darle humanidad a su personaje. Su capacidad para encarnarlo sin juzgarlo, y tampoco sin suavizarlo, es la clase de decisión que alguien consolidado como él puede permitirse de cuando en cuando.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia