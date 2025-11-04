Hoy en Disney+, un drama histórico monumental que pasó injustamente desapercibido. Una joya del cine reciente sobre la violencia machista

Pocas películas recientes han sido tan injustamente ignoradas como 'El último duelo', la monumental obra de Ridley Scott que, más allá de su ambientación medieval, habla con una lucidez brutal sobre el poder, la verdad y la perspectiva. Estrenada en 2021, pasó casi desapercibida en su momento, pero hoy merece ser revisitada con otros ojos.

Con un trío de protagonistas excepcional como el que formaban Jodie Comer, Matt Damon y Adam Driver, Scott reconstruye un hecho real del siglo XIV para plantear una pregunta que sigue resonando en la actualidad: ¿quién tiene derecho a contar la verdad? 'El último duelo' no solo es cine histórico de alto nivel, sino también una película sobre la memoria, la injusticia y la voz de las mujeres en un mundo que estaba diseñado para silenciarlas.

¿Tres verdades distintas?

'El último duelo' se estructura en tres capítulos que narran el mismo suceso: la supuesta violación de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) desde los puntos de vista de los tres implicados, su marido (Matt Damon), el acusado (Adam Driver) y finalmente la propia Marguerite. Cada versión desvela no solo las grietas del relato anterior, sino también la violencia estructural que atraviesa la historia. Es una construcción narrativa brillante, influenciada por 'Rashomon' de Kurosawa, pero con un pulso emocional que la hace contemporánea.

Scott evita el exceso y apuesta por un realismo crudo, sin glorificar el pasado ni convertirlo en espectáculo. Lo que podría haber sido un simple drama de época se convierte en un retrato incómodo del patriarcado, de cómo los hombres compiten por honor mientras las mujeres pagan las consecuencias. Jodie Comer, en una actuación impresionante, encarna la dignidad y el miedo de alguien que se atreve a decir la verdad cuando hacerlo equivale a una sentencia de muerte.

Y visualmente, la película es un festín, donde cada plano parece cincelado en piedra, desde los campos nevados hasta las cortes francesas, con una fotografía que mezcla la belleza del óleo y la crudeza del barro. Scott combina rigor histórico y una puesta en escena precisa, tensa y sin adornos innecesarios.

'El último duelo' no es solo una historia medieval, es un espejo de la realidad. Habla del poder, del ego, de la manipulación, pero también de la valentía de quien decide no callar. Es una película que crece con cada visionado, que incomoda y emociona, que demuestra que Ridley Scott sigue siendo uno de los pocos cineastas capaces de convertir una historia del siglo XIV en una reflexión urgente sobre el presente.

