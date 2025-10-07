"Nos estamos hundiendo": Ridley Scott asegura que la mayor parte del cine actual es "una porquería" así que está optando por ver sus propias películas

A sus 86 años y con una filmografía a sus espaldas que ya forma parte de la historia del cine, Ridley Scott sigue sin cortarse un pelo a la hora de opinar. Durante una charla retrospectiva en el BFI Southbank de Londres, el director de 'Alien', 'Blade Runner' y 'Gladiator' ofreció una visión nada complaciente del cine actual y con la franqueza que le caracteriza, lamentó el rumbo que está adoptando la industria.

Aseguró que, pese a la abrumadora cantidad de películas que se producen hoy en día, la mayoría carecen de sustancia. Eso sí: lejos de rendirse o retirarse, el cineasta británico afirmó que sigue tan activo como siempre. De hecho, ha confirmado que está trabajando en 'Gladiator 3', y que su remedio personal contra la mediocridad es volver a ver sus propias películas.

“Nos estamos hundiendo en la mediocridad”

En unas declaraciones recogidas por medios como Metro, Scott no se anduvo con rodeos. "La cantidad de películas que se hacen hoy en día, literalmente, a nivel mundial: millones. No miles, millones. La mayoría son una porquería [shit]", afirmó sin titubeos. El cineasta explicó que muchos proyectos se sostienen y se encarecen por los efectos digitales, porque "no tienen algo bueno en primer lugar en papel. ¡Ponlo en papel!".

Según los cálculos del cineasta británico (que por lo visto no acaba de entender ni él mismo), apenas una mínima fracción de lo que se produce hoy día alcanza un nivel medianamente aceptable.

"Un 80%, o un 60% [es una porquería]... un 40% es el resto, y el 25% de ese 40% no está mal, el 10% es bastante bueno, y el 5% superior es genial. No estoy seguro de la proporción de lo que acabo de decir, pero en la década de 1940, cuando se hacían quizá unas 300 películas al año, el 70% eran similares [en cuanto a calidad]."

Para Ridley Scott, el problema va más allá de la industria: también el público se ha acostumbrado a consumir productos mediocres. "Nos estamos hundiendo en la mediocridad", dijo, confesando que su manera de sobrellevar esa saturación es un tanto irónica y asegurando que incluso se sorprende al revisitar su propia obra.

"Esto es horrible, pero he empezado a ver mis propias películas, ¡y la verdad es que son bastante buenas! Y además, no envejecen. El otro día vi Black Hawk Derribado [Black Hawk Down] y pensé: '¿Cómo demonios lo conseguí?'. Creo que de vez en cuando sale alguna buena, y es como un alivio que haya alguien haciendo una buena película."

Además, lejos de sonar derrotado, Ridley Scott reafirmó su entusiasmo por seguir creando: "No me voy a retirar. Ya estoy intentando escribir Gladiator 3", expresó. La única pista que ha dejado sobre el argumento es que va a continuar la historia de Lucius (Paul Mescal): "Técnicamente es el Emperador de Roma, así que tengo una idea de lo que creo que debería ser".

