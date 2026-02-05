La temporada 2 de 'Fallout' mezcla acción y nostalgia con una referencia a New Vegas que tiene dando volteretas a los fans del videojuego. Aunque no es la única

Recién estrenado el final de la segunda temporada de 'Fallout', la serie ha llevado a sus protagonistas directamente al corazón de New Vegas, el lugar donde la mitología de la saga se vuelve casi sagrada para los que conocen bien los videojuegos.

El Ghoul, Maximus y Thaddeus avanzan hacia el Lucky 38 entre Sanguinarios y ruinas, y lo que podría ser solo una set piece espectacular se convierte en algo más: una declaración de amor descarada a 'Fallout: New Vegas'. La serie no se limita a parecerse al juego, sino que hace referencias directas, dirigiéndose a todos los que pasaron horas con estos personajes. En medio del caos, el Ghoul despliega un arsenal que recuerda a los mejores momentos del juego y, de paso, suelta la alusión más clara hasta ahora a la figura mítica del Mensajero.

Un guiño que nos tiene dando volteretas

La secuencia de acción en New Vegas no solo funciona como clímax: es un escaparate de referencias cuidadosamente plantadas. La servoarmadura de la República de Nueva California que presenta el Ghoul recuerda de forma evidente a la armadura de la RNC que puede usar el Mensajero en 'Fallout: New Vegas'. No es una copia exacta, pero el parecido es suficiente como para que salten las alarmas en la cabeza de cualquier jugador que la conozca.

Además, el propio Ghoul describe a una figura del pasado que logró ganar la partida en New Vegas manipulando el tablero a su favor. La forma en que lo cuenta, sumada al subidón de la música icónica del juego, construye un retrato que encaja casi punto por punto con las hazañas del Mensajero. La serie no dice su nombre, pero el montaje hace todo lo posible para que lo reconozcamos sin que haga falta decirlo en voz alta.

Este tipo de guiño marca una diferencia clara respecto a la primera temporada: la segunda está más cómoda abrazando la herencia de los juegos, incluso cuando eso implica caminar por el filo de la referencia explícita. La armadura no es idéntica a la del videojuego, lo que evita teorías demasiado literales sobre el destino del Mensajero, pero el mensaje es evidente: esta historia existe en el mismo ecosistema narrativo que New Vegas.

Y por si quedaban dudas, el episodio 7 también esconde otro detalle finísimo para los más atentos. Cuando el Ghoul reactiva el sistema del Sr. House, junto al gran botón rojo aparece una bola de nieve casi fuera de foco. Es un guiño directo a las bolas de nieve coleccionables del juego, que el Mensajero puede reunir y exhibir en el Lucky 38. Un pequeño objeto, cargado de significado.

