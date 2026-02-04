Tras dos años de espera, vuelve la serie de ciencia ficción más ambiciosa de Netflix: su temporada 2 se estrena en 2026

Netflix puede llegar a gastar auténticos dinerales cuando apuesta con todo por una serie o película. El problema es que eso luego no es garantía de éxito, y con 'El problema de los 3 cuerpos' la sombra de la cancelación sobrevoló peligrosamente sobre la serie de ciencia ficción más ambiciosa de la plataforma. Finalmente fue renovada y tras dos años de espera por fin vuelve este 2026.

Desde la propia plataforma se confirmó que la temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos' va a estrenarse este año, aunque por el momento no han querido dar muchos detalles sobre los nuevos episodios. Lo que sí sabemos es que el rodaje finalizó en enero, por lo que todo apunta a que su lanzamiento no se producirá hasta finales de año. ¿El motivo? Una serie de estas características requiere de un larguísimo proceso de post-producción.

Qué podemos esperar de la temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos'

Del argumento sabemos lo que la propia Netflix ha dicho al respecto: "A medida que se acerca la invasión alienígena, la humanidad se prepara, en la Tierra y en otros lugares". Vamos, lo mínimo exigible, pero sin dar detalles concretos sobre lo que podemos esperar de la temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos'.

Lo que sí parece probable es que Netflix haya querido contener los costes, pues recordemos que la primera temporada se dijo inicialmente que había costado 20 millones de dólares por episodio, pero Forbes desveló tiempo después que el gasto real por capítulo se había disparado hasta los 29,1 millones, situándose así como la segunda serie más cara de Netflix, únicamente por detrás de 'Stranger Things'.

Por lo pronto, el cambio de lugar de rodaje de Reino Unido a Hungría apunta a posibles motivos presupuestarios, como también el hecho de que las temporadas 2 y 3 van a rodarse de forma consecutiva. De hecho, el gasto final para Netflix entre ambas entregas se estima en 267 millones -aunque se gastarán otros 80 millones adicionales, conseguidos gracias al programa de beneficios fiscales húngaro-, lo que supone poco más de lo que costó la primera en total.

Por su parte, David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo, creadores de la serie -a los dos primeros debemos también la mastodóntica 'Juego de Tronos'- destacaron en Tudum lo siguiente sobre la temporada 2:

El tono cambia mucho una vez llegar a la segunda temporada. Es mucho más grande. Todo se vuelve más salvaje, los conflictos se vuelven más cósmicos. Una vez que la gente lo vea en pantalla, entenderán por qué estábamos tan emocionados por esta temporada en particular.

De hecho, Weiss confesaba que "incluimos mucho de lo que nos encantó de las novelas de Liu Cixin en la primera temporada, pero la grandísima mayoría de las razones por las que queríamos hacer esta serie están en la segunda temporada". Pronto lo descubriremos.

