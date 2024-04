'El problema de los 3 cuerpos', ¿cancelación inevitable o renovación asegurada por una temporada 2? Esto es lo que nos dicen los datos de audiencia de la serie de ciencia ficción

Una de las series más comentadas de las últimas semanas es 'El problema de los 3 cuerpos'. La ambiciosa adaptación de la novela de ciencia ficción de Liu Cixin era una gran apuesta de Netflix y a la hora de la verdad se encuentra en una posición mucho más complicada de la que la plataforma esperaba. De hecho, ahora mismo no sería una sorpresa tanto que fuese cancelada como que renueve por una temporada 2.

Para entender mejor la curiosa situación en la que está 'El problema de los 3 cuerpos' hay que tener en cuenta dos variables. La primera es que sus 160 millones de dólares de coste la convierten en una de las series más caras de Netflix, por lo que las exigencias para seguir adelante con ella también son más elevadas, siendo ahí donde entra la segunda variable: las audiencias.

Un sí pero no

Ya os comenté en su momento que los datos que había conseguido 'El problema de los 3 cuerpos' invitaban a pensar en que una cancelación no estaba para nada descartada. Ahora podemos valorar aún mejor su progresión y cómo se compara con otras series que Netflix canceló en su momento.

Por ello, el dato que nos interesa es que 'El problema de los 3 cuerpos' llegó a los 30,7 millones de visionados durante sus primeros 14 días en la plataforma. Su cancelación la convertiría en la serie con mayor audiencia con la que Netflix decide no seguir adelante. Visto así, todo parece visto para sentencia, pero lo cierto es que es todo más complicado.

Un gráfico con el que quizá os hayáis cruzado sea este que da a entender que la serie cancelada con mejor datos hasta ahora fue 'Resident Evil' con 23,4 millones de visionados estimados en el mismo periodo que 'El problema de los 3 cuerpos'. Ahí hay que recuperar que se dijo que 'Resident Evil' costó 80 millones, por lo que esa diferencia en audiencia ya no parece tan importante...

Sin embargo, el mejor caso para comparar con 'El problema de los 3 cuerpos' es el de '1899', la serie de ciencia ficción de los creadores de 'Dark' que Netflix canceló sin piedad pese a que sus datos de audiencia no eran para nada malos. De hecho, en el mismo periodo -en este caso sus tres primeras semanas en Netflix- que 'El problema de los 3 cuerpos' hizo 258,6 millones de horas reproducidas, la serie alemana más cara de la historia llegó hasta los 211,78 millones.

Una diferencia exigua, más aún si tenemos en cuenta que la duración de ambas temporadas es básicamente la misma -'1899' suma 3 minutos menos que 'El problema de los 3 cuerpos'-. Eso se traduce en que '1899' ronda los 29 millones de visionados estimados en el tiempo que 'El problema de los 3 cuerpos' llegó a los 34,7.

Ahí vuelve a entrar la variable del presupuesto, ya que '1899' costó unos 60 millones de dólares, de los cuales además Netflix no pagó todo -se estima que la inversión de la plataforma no llegó a los 50-. Ni eso la salvó de la cancelación, ¿a que ya no suena tan descabellado pensar que 'El problema de los 3 cuerpos' pueda sufrir el mismo destino?

Obviamente hay otras variables que solamente conoce Netflix, como la cantidad exacta de suscriptores que han visto la serie entera -al final los datos que proporcionada la propia plataforma ofrecen una información sesgada- o que quizá ya hubiesen gastado mucho en una posible temporada 2 como para echarse atrás.

Un punto que sí tiene a su favor con respecto a 'Sandman', otra serie muy cara que tuvo sufriendo a sus seguidores sobre si iba a ser renovada o cancelada, es que 'El problema de los 3 cuerpos' es una producción de la propia Netflix, mientras que la adaptación de la famosa obra de Neil Gaiman es de Warner. Con todo, eso tampoco es garantía de nada.

¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que el futuro de 'El problema de los 3 cuerpos' probablemente todavía está en el aire hasta de forma interna en Netflix. Cancelarla daría la imagen de fracaso mayúsculo cuando tampoco lo ha sido, pero renovarla podría suponer invertir una barbaridad de dinero solamente para que la temporada 2 se estrelle ya del todo...

Por mi parte, si tuviera que apostar, diría a que Netflix la renueva de golpe por dos temporadas. Se ruedan ambas de golpe -o con una separación mínima entre ambas-, cierran la serie, se ahorran algunos costes y no quedan a expensas de que haya un bajón de audiencia en la temporada 2 y estar entonces en una posición muy delicada. Además, tampoco sería la primera vez que Netflix hace algo así -ya se hizo con 'Sweet Tooth: El niño ciervo' o 'Locke & Key'-...

