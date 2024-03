Las mejores películas en Netflix de 2024 (por ahora)

Todavía queda mucho año por delante, pero el ritmo de lanzamientos de Netflix es tan grande que en Espinof hemos considerado que había llegado el momento de repasar lo mejor que nos ha dado su cosecha cinematográfica. Eso se traduce en que a continuación encontraréis las 6 mejores películas en Netflix de 2024, hasta ahora.

Como es obvio, el criterio aplicado para su selección responde a mis preferencias personales, por lo que no hay garantía alguna de que a vosotros también os parezcan las mejores películas de la plataforma en 2024. Además, es posible que se me haya escapado alguna que merezca la pena, pero para esto están las actualizaciones constantes que irá teniendo este artículo.

Por último, os recuerdo que también podéis echar un vistazo a mi repaso a las mejores películas de Netflix en 2023 y mi lista con las mejores series de la plataforma del año pasado. Sin más que añadir, vamos con las de este año:

'El astronauta' ('Spaceman')

Dirección: Johan Renck. Reparto: Adam Sandler, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini, Paul Dano

Una película de ciencia ficción existencial con una estupenda interpretación de Adam Sandler y más que sólido trabajo tras las cámaras del director de 'Chernobyl', quien dota a la cinta de un potente acabado visual. Eso sí, no es una propuesta para todos los gustos y tiene una serie de limitaciones bastante obvias -por ejemplo, lo mal trabajado que está el personaje de Carey Mulligan en el guion-, pero se agradece que Netflix apuesta por películas que se salen de lo convencional.

'La cocina' ('The Kitchen')

Dirección: Kibwe Tavares y Daniel Kaluuya. Reparto: Kane Robinson, Jedaiah Bannerman, Hope Ikpoku Jr, Teija Kabs, Demmy Ladipo, Ian Wright

Una película distópica que mezcla la crítica social con un fuerte componente emocional y que se apoya en el buen trabajo de sus dos protagonistas. Es cierto que es una obra más estimulante sobre el papel de lo que acabamos viendo después en pantalla, pero deja varias escenas potentes e invita a hacer reflexiones interesantes sobre todo lo que propone.

Crítica de 'La cocina'

'La gran noche del pop' ('The Greatest Night in Pop')

Dirección: Bao Nguyen. Reparto: Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bruce Springsteen, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Sheila E., Dionne Warwick

Un solvente y entretenido documental que gira alrededor de un evento único en la historia de la música, la grabación del mítico tema "We Are the World". Sí es verdad que peca de ser un poco superficial, ya que hay tantos protagonistas que no hay espacio para cubrir todos los frentes, pero es uno de esos títulos que se ven con agrado, descubres alguna cosa que igual no sabías y te queda la sensación de no haber malgastado tu tuempo

'Orión y la oscuridad' ('Orion and the Dark')

Dirección: Sean Charmatz. Reparto vocal: Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser, Colin Hanks, Mia Akemi Brown, Ike Barinholtz, Nat Faxon, Golda Rosheuvel, Natasia Demetriou, Aparna Nancherla, Carla Gugino, Matt Dellapina, Angela Bassett

Una notable película de animación que sobre el papel parece poco más que una mera variante de la excepcional 'Inside Out (Del revés)', pero a la hora de la verdad encuentra su personalidad ofreciendo un curioso acercamiento a lo que alguien con ansiedad siente. Es verdad que da la sensación de que Charlie Kaufman no tiene toda la libertad que le hubiese gustado en el guion, pero es una propuesta muy estimable por encima de lo que podría haber sido y no es.

Crítica de 'Orión y la oscuridad'

'Susuk'

Dirección: Ginanti Rona. Reparto: Hana Malasan, Ersya Aurelia, Jourdy Pranata, Elang El Gibran

Desde Indonesia nos llega esta película de terror lanzada de forma exclusiva por la plataforma en nuestro país. Eso sí, está algo escondida, ya que este estimulante giro de tuerca al cine de posesiones y exorcismos solamente aparece si tienes configurada tu cuenta en inglés. Bastante potente cuando se centra en su vertiente de cine de miedo, el interés bajo cuando potencia su componente más dramático.

'Voluntad' ('Will')

Dirección: Tim Mielants. Reparto: Stef Aerts, Mateo Simoni, Annelore Crollet, Dirk Rooftoof, Verschaffel Kevin Jansens, Koen De Bouw, Jan Bijvoët

Película belga de 2023 que a España (y muchos otros territorios) nos ha llegado de forma exclusiva a través de Netflix este relato bélico que arranca con muchísima fuerza, luego se atasca un poco y vuelve a retomar el buen camino en su tramo final. Con buenas interpretaciones, quizá es un poco obvia en su la moraleja que presenta, pero es una propuesta a tener en cuenta.

