Las mejores películas que ver en Max en 2024

Aunque lo más normal es que tengas Max por sus series y realities, desde 'La casa del dragón' hasta 'Naked attraction', lo cierto es que es también el lugar donde van a parar todas las películas de Warner tras su estreno en salas. Y no es precisamente moco de pavo. Además, incluye todos los estrenos originales de HBO, Max y documentales de todo tipo: puede que no sea el paraíso del cinéfilo pero tiene un catálogo la mar de interesante.

Durante lo que llevamos de 2024 el servicio de streaming ha pasado por un cambio de nombre y de concepto, pero una cosa sigue en pie: buen cine. ¡Y para comprobarlo, vamos a echar un vistazo a las mejores películas exclusivas de Max que no puedes ver en ningún otro sitio y se han estrenado a lo largo de este año!

Dune 2

Dirección: Denis Villeneuve Reparto: Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler

Pocas veces se ha visto en el cine mainstream actual un despliegue de medios destinado exclusivamente al preciosismo visual tanto como en el 'Dune 2' de Denis Villeneuve, una colección de planos perfectos enmarcados en una aventura épica de ciencia-ficción adaptando lo inadaptable. Una maravilla que supera con mucho a su primera parte y se convierte en uno de los hitos de 2024. Y sí: Arrakis sigue siendo igual de potente también desde tu sofá.

Crítica en Espinof por Jorge Loser | Ver en Max

Auge y caída de MoviePass

Dirección: Muta'Ali Muhammad

Hace no tanto, en los Estados Unidos el público empezó a acudir en masa al cine. ¿El motivo? Una tarjeta que te permitía entrar a cualquier sesión, cualquier día, por tan solo 9'95 dólares al mes. Era demasiado bueno para ser verdad... en parte, porque era así: no era viable económicamente. Este documental explica no solo los vaivenes del producto más increíble para los cinéfilos, sino también por qué fue una de las mayores injusticias del siglo XXI en cuanto a negocios puramente dichos se refiere. Un true crime para la gente de ADE.

Wonka

Dirección: Paul King Reparto: Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton

No guardaba muchas esperanzas de esta precuela de 'Un mundo de fantasía', pero Paul King es capaz de hacerlo todo bien. Ya lo demostró con su díptico 'Paddington', y en 'Wonka' es capaz de dar una doble vuelta de campana al concepto, los planos, la meticulosidad de las escenas, la atención al detalle, para mostrar no solo una historia convincente y enternecedora, sino, además, hacerla a su manera. Tan dulce como comerse mil tabletas de chocolate.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Max

La contadora de películas

Dirección: Lone Scherfig Reparto: Bérénice Bejo, Antonio de la Torre, Daniel Brühl, Sara Becker y Alondra Valenzuela

Reconozco que no soy el mayor fan de 'La contadora de películas' porque su tramo final se alarga mucho más de lo que debería, pero durante los dos primeros actos no solo tenemos una de las mejores actuaciones de Antonio de la Torre (y ya es decir), sino que sirve como precioso testimonio de la cinefilia de pueblo, la afición cultivada desde la pobreza y, sobre todo, la importancia de la narrativa y de las historias en un mundo que las necesita para escapar. Probablemente te suene de algo.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Max

