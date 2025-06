Una de las más recordadas escenas en el mundo del cine guarda muchos secretos detrás: desde su espontaneidad hasta su proceso de filmación

Hay escenas que trascienden su tiempo y su película. No solo por lo que muestran, sino por cómo se hicieron. En el caso de una de las secuencias más icónicas del cine deportivo dentro de la cinta de 'Rocky', su impacto no radica únicamente en el guion o la actuación, sino en una serie de decisiones técnicas y espontáneas que la convirtieron en leyenda.





Para una de las principales escenas de la película, se decidió por rodar por las calles de Filadelfia, incluyendo escenas en mercados y vecindarios, el equipo aprovechó la presencia real de transeúntes, ya que no contaban con permisos o extras planificados.

Como se puede ver en la película, las reacciones genuinas aportaron espontaneidad e imágenes memorables que enriquecieron la icónica secuencia de entrenamiento, como aquella en la que un vendedor de frutas le arroja a Stallone una naranja.

Revolución técnica: una de las primeras tomas con Steadicam

Más allá de la cercanía del deportista con la gente que se mostró en la película, también esta escena destaca por el recurso por el que apostó para su filmación: si bien 'Rocky' no fue el primer filme en usar Steadicam, si fue una de las más populares al apostar por este tipo de planos en movimiento.

Garrett Brown, inventor del sistema, llevó su aparato experimental al director John Avildsen en pleno rodaje, donde se utilizó para seguir a Rocky por las empinadas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia en una toma fluida, marcando uno de los mejores primeros usos del Steadicam en una película de gran presupuesto.

Sin embargo, ese no fue el único truco técnico por el que apostó la producción, sino que también la toma de las escaleras fue invertida durante la edición, ¿la razón? Al final, al director no le gustó el efecto del zoom out en la parte en la que Stallone celebra su llegada a la cima de las escaleras, así que decidió 'echar reversa' para que se viera un acercamiento al actor, razón por la que sus pies tienen un movimiento raro en su baile de victoria.

La fuerza de esta secuencia radica en múltiples elementos: la autenticidad de la gente con la que Rocky se cruza, el uso pionero de la Steadicam y trucos de edición que, en conjunto crearon una de las escenas más emblemáticas del cine, un verdadero hito técnico y emocional que inspiró a generaciones.

