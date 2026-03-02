"Es el mejor en eso". Zack Snyder vuelve a desmentir las rivalidades absurdas y se deshace en elogios hacia James Gunn y su 'Superman'

Mientras, por un lado, Zack Snyder cargaba contra todos los que consideraban que su fandom es tóxico —algo tan cierto como que el cielo es azul y que el agua moja, si me preguntan— y les invitaba a que les "diesen por el culo", por otro ha sacado su lado más amigable para tirar no pocas flores a James Gunn. Ha sido en el último episodio del podcast Happy Sad Confused, donde el cineasta ha evaluado su paso por el DCEU.

Snyder, un buen tío

Durante us conversación con Josh Horowitz, Snyder, que dirigió la última película en solitario de Superman en 2013, estrenada bajo el título de 'El hombre de acero', ha hablado del siguiente modo del largometraje de Gunn que ha dado el pistoletazo de salida al nuevo DC Universe. Todo ello, por supuesto, sin restar importancia a su trilogía para el difunto Extended Universe.

Les deseo todo lo mejor. Es lo que hay. Es como una mala hierba; esa trilogía [del DCEU] es una mala hierba que simplemente se niega a morir, ¿sabes? Crece por su cuenta. Tiene vida propia. No creo que le preocupe el Superman de James, que es increíble, y les deseo lo mejor. Me muero de ganas de ver la próxima película. Es una pasada.

Pero aquí no se ha quedado la cosa, ya que el realizador no ha dudado en elogiar a James Gunn, haciendo especial hincapié en su visión sobre los superhéroes y su dominio de la narrativa y el tono.

James es único en su forma de contar historias, en su capacidad para canalizar una especie de cultura pop mitológica hacia lo que yo consideraría un punto de vista icónico y muy particular que es, a la vez, conmovedor y divertido. Todas esas cosas. Es el mejor en eso que se me ocurre. Es un gran custodio para ese mundo.

Resulta, cuando menos, curioso que Snyder deseche la idea de que su fandom es tóxico cuando ha sido ese mismo el que ha fabricado una enemistad férrea entre él y Gunn en redes sociales que ya ha desmentido públicamente en varias ocasiones. Sea como fuere, se agradecen las buenas palabras y la camaradería entre dos pesos pesados de la industria cinematográfica contemporánea que dieron a luz la genial 'Amanecer de los muertos' de 2004.

