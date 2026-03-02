La primera secuela de 'Yellowstone' no está a la altura de la serie con Kevin Costner. 'Marshals' sacude la vida de Kayce Dutton, pero se queda a medio gas

El final de 'Yellowstone' se emitió en diciembre de 2024 y supuso el cierre de una era. Sin embargo, Paramount no iba a dejar que la historia se quedase allí y rápidamente empezó a trabar en hasta dos secuelas diferentes. La primera en llegar es 'Marshals - Una historia de Yellowstone', cuyo primer episodio ya está disponible en SkyShowtime.

Centrada en Kayce Dutton (Luke Grimes), la principal particular de 'Marshals - Una historia de Yellowstone' es que se trata de la primera serie de este enorme universo que no ha sido creada por Taylor Sheridan. Aquí las riendas han quedado en manos de Spencer Hudnut, un guionista sin ninguna vinculación previa con la saga y que da la sensación de haber sido elegida por su experiencia previa en 'SEAL Team'.

Un inicio sin más para 'Marshals'

Otro detalle clave de 'Marshals - Una historia de Yellowstone' es que se emite originalmente en Estados Unidos a través de CBS, algo que siempre supone una limitación en lo que puedes hacer y enseñar. Es un movimiento inesperado que ya veremos qué consecuencias tiene a largo plazo -por lo pronto, la exigencia de tener buenas audiencias puede acabar siendo una losa demasiado pesada-, pero en el primer capítulo es algo que se esquiva bastante bien.

El arranque de 'Marshals - Una historia de Yellowstone' no deja de ser una carta de presentación para situar mejor al espectador, acordándose de tanto los que ya son seguidores de este universo -que está por ver cómo se toman la drástica decisión de cargarse a cierto personaje- como de la necesidad de convencer a aquellos que se acerquen aquí al mismo por primera vez. El resultado final no es especialmente estimulante.

El primer calificativo que me viene a la mente a la hora de hablar de la serie es tibio. Sí que hay algún que otro intento de crear escenas emocionantes o de jugar con las expectativas del espectador sobre lo que podría pasarle a algún personaje, pero esto está a años luz del inicio de la temporada 5 de '24', para mí la cumbre de una serie de network a la hora de usar esa carta.

Lo que queda no deja de ser una excusa para que Kayce encuentre un nuevo rumbo vital, pero el primer problema es que el personaje de Grimes ya funcionaba en 'Yellowstone' mejor como complemento que cuando adquiría el principal peso dramático. Eso aquí se hace aún más evidente, y las escenas con su hijo en la ficción tampoco ayudan demasiado.

La clave está un poco en el que volvemos a ver a ese Kayce sufridor y más metido para dentro en lugar de dar rienda suelta de forma definitiva a ese ímpetu violento que lleva dentro. Claro que hay algo de eso, pero pequeñas píldoras para mantener a 'Marshals' dentro de lo razonable para una serie de network. Y además con el recordatorio constante de que tampoco debería actuar así, a menudo verbalizado a través de los diálogos de otros personajes.

¿Es 'Marshals - Una historia de Yellowstone' una mala serie? Tampoco es el caso y quizá acabe ganando más entidad a medida que pasen los episodios, pero también existe la posibilidad de que se convierta en otra serie más de network con la única particularidad de que su protagonista aparecía antes en una serie más atrevida y mejor. Por ahora, esta mezcla de spin-off y secuela me ha dado un poco igual, y la ausencia de Sheridan tampoco invita a ser muy optimista.

