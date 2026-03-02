HOY SE HABLA DE

'Oshi no Ko' llega a Crunchyroll. El camino a la temporada 3 se vuelve más fácil, pero aún hay baches para disfrutar del anime de idols al completo

Poco a poco 'Oshi no Ko' va llegando a más plataformas para seguir este thriller tan peculiar

Oshi No Ko T1
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
A pesar de que 'Oshi no Ko' fue uno de los animes más potentes en estrenarse en 2023, tuvo un estreno bastante peculiar. A nivel internacional se pudo seguir a través de HIDIVE, una plataforma que no está disponible en una gran mayoría de países, mientras que en España llegó a la casi recién estrenada AnimeBox.

Poco a poco hemos ido pudiendo seguir este peculiar thriller de idols en otras plataformas, y ahora 'Oshi no Ko' va preparando su llegada a lo grande a Crunchyroll

Todos a sus puestos...

Crunchyroll ya se ha marcado un tanto tremendo fichando el simulcast de 'Oshi no Ko' para su tercera temporada, que está ahora mismo en emisión. Pero ahora la primera temporada del anime ya se puede ver también en la plataforma.

Esto esta genial si queremos ver 'Oshi no Ko' desde el principio, pero la segunda temporada no llegará a Crunchyroll hasta esta primavera... Así que nos toca ser pacientes. Y respecto a doblajes, por ahora tan solo está disponible en versión original en japonés y con doblaje en inglés. 

Oshi No Ko

Es una noticia buenísima para los fans de 'Oshi no Ko', y para que el anime pueda seguir creciendo y ser más accesible a más pubñico. Aunque, ahora bien, si queremos verlo al completo hay que saltar entre plataformas o recurrir a AnimeBox, que es el único servicio de streaming donde (por ahora) tenemos disponibles las tres temporadas y con doblaje en castellano.

Ver 0 comentarios

