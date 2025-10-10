La temporada 3 de 'Oshi no Ko' cambia de casa. El intenso thriller de idols se revaloriza como uno de los animes más esperados de 2026

El de 'Oshi no Ko' ha sido un caso peculiar, porque aunque ha sido uno de los grandes bombazos recientes también ha sido uno de los animes más complicados de ver. Aunque en España hemos podido seguirla a través de AnimeBox, su gran distribución a nivel internacional venía por HIDIVE, que no está disponible en muchos países.

Tras dos temporadas con una emisión un poco irregular, la ventana de emisión se ha hecho un poco más grande y ahora sabemos oficialmente que 'Oshi no Ko' cambiará de plataforma de streaming.

Cambio de escenario

Ya sabemos que tercera temporada de 'Oshi no Ko' está en marcha y hemos ido pudiendo ver algún adelanto poquito a poco, aunque Doga Kobo se está guardando las actualizaciones más grandes. Eso sí, el thriller de idols regresa en 2026 y se presenta como uno de los animes más potentes del próximo año.

Pues durante la New York Comic Con ha saltado la liebre y Crunchyroll ha confirmado que se ha hecho con los derechos de distribución de la tercera temporada del anime. Desde la plataforma anuncian que el regreso de 'Oshi no Ko' "que tiene prevista su emisión este invierno", con lo que podemos esperar el estreno en la plataforma a partir de enero de 2026.

Con esto sigue creciendo la parrilla de estrenos de Crunchyroll para 2026, que ya ha confirmado también 'Yomi no Tsugi' de Hiromu Arakawa, la segunda temporada de 'The Beginning After the End', 'A Gentle Noble’s Vacation Recommendation' y 'Isekai Office Worker: The Other World’s Books Depend on the Bean Counter', entre otros.

Aunque, ojo, que 'Oshi no Ko' vaya a poderse seguir en Crunchyroll no significa necesariamente que AnimeBox vaya a perderla. Cada vez es más común que los animes estén disponibles en simulcast en varias plataformas, como hemos podido ver con 'Dandadan' y 'Dragon Ball Daima', y Crunchyroll y AnimeBox ya han compartido algunas licencias en el pasado.

Habrá que esperar y terminar de ver qué ocurre con 'Oshi no Ko', pero por lo menos ya se ha vuelto mucho más accesible para que podamos seguir el drama de los hermanos Hoshino.

