Después de 'Solo Leveling' llega el anime de 'The Beginning After the End' queriendo ser la próxima sensación salida de Webtoon. Pero no le sale bien

'Solo Leveling' está sentando cátedra y además ha abierto un nuevo filón en el mundo del anime: los webtoon coreanos. En Corea del Sur se han dado cuenta de que tienen un material tremendo con mucho potencial para crear nuevos animes, y de hecho ya hay en marcha hasta 20 adaptaciones tan solo para este año.

Una de ellas es 'The Beginning After the End', que también parte de un webtoon y manhwa con muchísimo éxito y que ya se ha estrenado en Crunchyroll.

¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad!

'The Beginning After the End' es un anime de fantasía ambientado en un mundo con magia, muy de espada y hechicería. Aunque en realidad arranca un poquito diferente, con la muerte del rey Grey en unas circunstancias un poco extrañas. Grey lo había conseguido todo y era un poderoso monarca, pero ahora renace en un mundo diferente como un bebé inofensivo en el seno de una familia de antiguos aventureros.

Así empieza su nueva vida como Arthur Leywin, quien a pesar de ser un recién nacido sigue teniendo consciencia de su antigua vida y trata de empaparse todo lo que puede de las reglas de este nuevo mundo. Y, gracias al amor de sus padres, encuentra un nuevo propósito en la vida que nunca tuvo cuando era Grey (y de paso también se lleva unos poderes muy majos y una segunda oportunidad para hacer las cosas de otra manera).

De entrada 'The Beginning After the End' arranca como tantos y tantos animes isekai que ya hemos visto, con un protagonista que decide aprovechar su nueva vida al máximo. Así que, si no somos especialmente fans de este género tampoco nos va a aportar nada nuevo. Y, si lo somos, pues es un poco más de lo mismo a lo que ya estamos acostumbrados, pero quizás sin el enganche más potente que pueden tener 'The Rising of the Shield Hero' o 'KonoSuba!'.

Y es que a 'The Beginning After the End' le cuesta arrancar bastante, con el primer capítulo prácticamente siendo exposición de la nueva vida de Arthur, sus poderes y todo el worldbuilding que nos espera. Todo ello adornado con flashbacks de su anterior vida y reflexiones de su mente adulta... Pero que la verdad es que se puede hacer un poco pesado y repetitivo.

El segundo episodio, que todavía no está disponible en Crunchyroll pero se estrena esta semana, nos da algo más de vidilla y acción (y nos deja con un cliffhanger un tanto interesante), pero por ahora 'The Beginning After the End' se está tomando las cosas con calma y un ritmo un tanto lento.

Nos desinflamos

Que no tendría por qué ser un gran problema, porque hay animes que se cuecen a fuego lento y les va de maravilla, pero su apartado visual tampoco ayuda. Y es que mientras que 'Solo Leveling' se vale muy bien por sí misma gracias a una animación muy resultona, 'The Beginning After the End' tampoco brilla especialmente ni se diferencia demasiado de los tantos isekais que llegan cada temporada.

De la animación se ha encargado Studio A-Cat, y en realidad en redes sociales ya ha captado (para mal) la atención de los fans, que ya están criticando la cantidad de imágenes estáticas y efecto "diapositiva" de 'The Beginning After the End'. Incluso en las escenas que deberían ser más emocionales o más resultonas, la animación es estática y apenas tiene unas líneas cinéticas y movimiento de cámara para que sepamos que está pasando algo.

"Tío... se están cargando este manhwa", dijo un fan en X (Twitter) en respuesta ala cuenta oficial del anime, con otro apuntando que "Incluso algunos animes harén genéricos tienen mejor animación que esta".

Y es que aunque lo del "efecto diapositiva" es una maldición difícil de escapar, porque si no ahí tenemos a 'Blue Lock', normalmente los estudios tratan de lucirse en sus primeros episodios. Y 'The Beginning after the End' no ha tenido la mejor carta de presentación con una historia un tanto genérica y una animación justita, que desde luego no ayuda a que se desmarque de las decenas de animes que se estrenan estas semanas.

Y es una pena, porque el arte del webtoon/manhwa original es una preciosidad y en realidad la trama de un rey todopoderoso que aprende a ser más humano tiene mucho potencial. Pero 'The Beginning after the End' no lo está aprovechando al máximo como para mantener el interés.

