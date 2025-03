Si la temporada 2 de 'Solo Leveling' te ha dejado con ganas de más, aquí van 4 fantásticos animes cargados de acción, monstruos y protagonistas que parten la pana

Tras una segunda temporada muy movidita toca despedirnos de Sung Jin-woo y 'Solo Leveling', que se sigue reafirmando como uno de los animes más populares del momento y continúa creciendo cada semana (y parece que esto solo es el principio para Corea del Sur).

Pero con el episodio de esta semana cerramos un nuevo arco y nos toca esperar hasta que arranque la tercera temporada del anime... Así que es el momento perfecto si queremos pasarnos a otras series con mucha acción y su puntito de fantasía.

Goblin Slayer

Aunque tienen escenarios diferentes, 'Goblin Slayer' también es una serie de fantasía cargada de muchísima acción y que tiene combates con monstruos para parar un tren.

En concreto, nuestro protagonista se ha especializado en cazar y matar goblins como venganza, con unas buenas dosis de tragedia y gore de por medio. Y mientras continúa con su misión personal, Goblin Slayer va reuniendo a un pequeño grupo de aventureros.

Fire Force

'Fire Force' se ambienta en un mundo plagado por monstruos de fuego conocidos como Infernales, y los especialistas en detenerlos son los bomberos del Escuadrón Fire Force.

Soldados como Shinra Kusakabe se encargan de cazarlos y destruirlos antes de que puedan hacer más daño, y con 'Fire Force' nos metemos en un anime que combina elementos más "realistas" con fantasía, monstruos, acción y ciertas tramas conspiratorias.

Bleach

'Bleach' es uno de los grandes animes del Big Three, y tiene unas cuantas similitudes con 'Solo Leveling' con un protagonista que se enfrenta a criaturas de otro mundo... Y que, a pesar de que empieza siendo el último mono, pronto se convierte en uno de los personajes más poderosos de la historia casi sin despeinarse.

Ichigo Kurosaki es un adolescente japonés que se convierte en un Shinigami a tiempo parcial por accidente, con lo que se ve arrastrado al mundo de la Sociedad de las Almas para enfrentarse a las criaturas conocidas como Hollows (y a más de un enemigo en las sombras).

The Rising of the Shield Hero

Entrando del todo en el terreno isekai, 'The Rising of the Shield Hero' es uno de los mejores ejemplos con otro protagonista arrastrado al rol de cazador de monstruos. En este caso tenemos a Naofumi Iwatani, quien está destinado a convertirse en uno de los cuatro héroes legendarios.

Sin embargo, Naofumi recibe un escudo en lugar de un arma ofensiva, y como Sung Jinwoo empieza su aventura siendo un héroe un tanto perdedor y desamparado.

