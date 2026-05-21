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Vuelve la 'Avatar' buena. El nuevo tráiler de la temporada 2 de 'La leyenda de Aang' promete una fantástica aventura en Ba Sing Se

Llega la hora de salvar el Reino Tierra de los envites de la Nación Tierra en la fantástica serie de Netflix

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Llevábamos un tiempo con cierto silencio administrativo respecto a la nueva temporada de 'Avatar: La leyenda de Aang', sobre todo porque se iba acercando la fecha del estreno, pero por si había dudas, estas han sido disipadas. Netflix acaba de lanzar el fantástico tráiler de la temporada 2.

Con fecha de estreno programada para el 25 de junio, en esta ocasión tenemos al trío formado por Aang, Katara y Sokka en una misión para convencer al rey Tierra que les ayude ante los temibles avances de la Nación Fuego. Pero, como podemos ver, en la capital del país viven en cierto estado de negación ante los acontecimientos.

Con los pies en la Tierra

En esto estaremos cuando la panda conocerá a la principal adición de esta segunda temporada, la maestra terrena Toph, a la que Aang intentará convencer para que le enseñe el arte de dominar la tierra. Todo esto mientras Zuko sigue en su empeño por capturar al Avatar.

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Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee y Daniel Dae Kim siguen al frente del reparto principal de la serie, al que se incorpora, entre otros Miya Cech. También veremos a Elizabeth Yu, Thalia Tran, Momona Tamada, entre otros.

Además, estos episodios cuentan con Terry Chen como Jeong Jeong, Dolly de Leon como Lo y Li, Lily Gao como Ursa, Madison Hu como Fei, Dichen Lachman como Yachman, Chin Ham como Long Feng, Hoa Xuande como el Profesor Zei, Justin Chien como el rey Kuei, Amanda Zhou como Joo Dee, Crystal Yu como Lady Beifong, Klemete Misipeka como The Boulder, Lourdes Faberes como General Sung y Rekha Sharma como Amita.

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