Es una de las mejores series de todos los tiempos: hace cuatro años su episodio final dejó boquiabiertos a millones de espectadores

No son tantas las series que tienen su oportunidad de llegar a un final orgánico que cierre la historia de forma realmente satisfactoria. Muchas con canceladas antes de tiempo, otras se alargan demasiado y también hay casos que provocan tal tipo de división entre el público que es evidente que algo ha fallado. Por suerte, 'Better Call Saul' dio totalmente en la diana.

La serie liderada por Bob Odenkirk llegó a su final hace cuatro años con el estreno de 'Saul se va', el décimotercer y último episodio de su sexta temporada. Para entonces, 'Better Call Saul' ya había tomado hacía tiempo la sorprendente decisión de utilizar el blanco y negro para ilustrar cómo era actualmente la vida del personaje principal, que ahora vivía bajo el nombre de Gene Takavic.

Un final redondo e inmejorable

Eso también suponía que 'Better Call Saul' se había convertido también una secuela de 'Breaking Bad', lo cual también nos había dado alguna que otra sorpresa como la posibilidad de ver por última vez a Bryan Cranston dando vida al ya legendario Walter White.

Sin embargo, lo que realmente terminó de convertir al episodio en un final redondo fue la forma en la que abordó el destino final de un personaje al que habíamos conocido por primera vez en 2009 y que nos acompañó durante más de una década. Seguro que muchos incluso reaccionaron con escepticismo cuando su anunció una suerte de precuela y spin-off de 'Breaking Bad', pero es que luego el resultado fue tan extraordinario que resulta imposible poner pega alguna a esa decisión.

La principal base de 'Better Call Saul' siempre fue ver como el simpático Jimmy McGill se convertía en ese sinvergüenza al que todos conocemos por el nombre de Saul Goodman. Es por eso que la fuerza de ese juicio al que se enfrenta en 'Saul se va' es aún mayor, ya que permite dar un cierre impecable a la historia en todos los sentidos, desde su propia visión de la vida hasta ese vínculo que siempre tuvo con Kim (Rhea Seehorn).

Por supuesto que hay alguna que otra sorpresa, pero lo que ayuda a que sea un cierre tan brillante es que se siente como algo inevitable. Es cierto que vuelve a usar esa labia tan característica para conseguir lo que quiere, pero aquí no es volver a salirse con la suya, aunque es cierto que algo que intenta antes de asumir su destino: pasar su vida en la cárcel a cambio de conseguir exonerar de esos cargos a Kim.

Luego nos queda una última secuencia con el reencuentro de ambos personajes con la visita de Kim a Jimmy en la cárcel para compartir un último cigarrillo. Un momento emotivo sin caer en la simple manipulación que seguro que emocionó a millones de espectadores en todo el mundo. A mí ya se me pone un poco la carne de gallina sólo pensando en ello.

Luego es cierto que los dos actores no tuvieron problemas en señalar cómo creían que continúa la historia de Jimmy Kim, lo que sería base para una posible temporada 7, pero no hace falta. Ya quedó perfecto así, y si os apetece revisarlo, tenéis disponible 'Better Call Saul' en Netflix.

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