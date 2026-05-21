'Solo Leveling' ha sido un fenómeno a nivel internacional, pero fue por pura chiripa: "Tratar de atraer al público extranjero no tiene sentido"

Ya con su primera temporada 'Solo Leveling' irrumpió en el campo del anime como un huracán arrollador, y la segunda temporada también funcionó de miedo y estuvo entre las series más vistas de 2025. Aunque curiosamente, es un anime que no ha terminado de funcionar del todo en Japón y se ha quedado como otro más del montón, pero ha sido a nivel internacional donde 'Solo Leveling' ha brillado de verdad.

¡Epa!

Con la irrupción del anime en el streaming se ha vuelto un medio mucho más mainstream a un ritmo aceleradísimo y ya venimos sabiendo que el anime ha dejado de ser un entretenimiento de nicho. Ahora los estudios de anime andan con el ojo puesto en el mercado internacional y tratan de amoldarse a los gustos de los fans extranjeros, pero no fue el caso con la creación de 'Solo Leveling'.

El éxito de Sung Jinwoo internacionalmente fue purita suerte. Y según el productor de A-1 Pictures Atsuhi Kaneko, es un error que las obras japonesas traten de amoldarse al gusto occidental.

"No creo que hiciéramos nada diferente, en términos de lo que normalmente hacemos en A-1 Pictures", explicó el productor en Mumbai Comic Con 2026, como recogieron desde Anime Hunch. "Me da la sensación de que una producción japonesa que trata de atraer al público extranjero no tiene sentido, y creo que es mejor seguir con el mismo enfoque que tendríamos si solo fuera para el mercado nacional. Eso es lo que terminamos haciendo, y por eso en parte estoy aquí hablando de ello".

Kaneko defiende que con 'Solo Leveling' tan solo se centraron en crear un buen anime, aunque no anticiparon nunca que fuese a convertirse en un éxito así de grande. No es el único creador que defiende que Japón debe seguir haciendo los animes con esa esencia, sin tratar de amoldarse a otros mercados, ya que Hideaki Anno hace poco compartió un sentimiento similar.

En cualquier caso, a A-1 Pictures y 'Solo Leveling' les funcionó de miedo, y ambas temporadas del anime rompieron récords de visionado en Crunchyroll. Sin embargo, aún seguimos pendientes de la confirmación de una tercera temporada... Si no vieron venir el éxito del anime, quizás no tenían planeado que la demanda por más capítulos fuera a ser tan grande.

En Espinof | ¿Qué son las Puertas Rojas de 'Solo Leveling'? Cómo se diferencian de las puertas normales y por qué son tan peligrosas para los cazadores

En Espinof | 'Solo Leveling' y 'To Be Hero X' son los grandes ignorados en los Anime Awards. Creo que demuestra que aún no estamos listos para un gran cambio que ya está aquí