Ciencia ficción analógica y fantasía surrealista dan forma a una película sorprendente que merece ser de culto y puedes encontrar en streaming

Muchas veces los fenómenos acaban siendo contraproducentes para el comentario y difusión de obras culturales, porque terminan conduciendo el discurso hacia un mismo punto que suele ser superficial. Como consecuencia indirecta, algunas obras se crean conformándose con ese punto superficial, como puede ser hacer un tipo de ciencia ficción que conecta con ‘Black Mirror’.

Cuántas obras de fantástico de pequeño tamaño no se habrán vendido o vilipendiado como versiones de esta serie sólo por tratar tecnología pasada, presente o futura con cierta distopía. Es una trampa en la que caemos muy fácilmente, y se hace necesario trabajos como el de ‘OBEX’ que se contraponen desde una independencia estilística y militante.

Un juego en el que meterse de lleno

El cineasta Albert Birney dirige, co-escribe e incluso protagoniza con medios limitados una pesadilla surrealista con toneladas de píxeles antiguos y tecnología analógica. Una obra de ciencia ficción con tanta alma de videoclub como voluntad de mirar al futuro que aquí podemos ver en streaming a través de Filmin.

En ella Conor Marsh es un hombre de vida recluida junto a su perro Sandy, que se dedica a realizar a base de picar teclado retratos digitales que le encarga la gente. Su vida en monótona pero apacible, rodeado de cacharos de la época y grabaciones de cinta. Hasta que un día llega a su casa un nuevo juego de ordenador llamado “OBEX” que propone una experiencia interactiva como ninguna otra.

Entre el ripeo de “Dragones y mazmorras” y la imaginería satánica, el juego parece surgido de otro mundo. Cosa que parece cierta cuando el perro Sandy es absorbido dentro del juego, obligando a este habitualmente pasivo protagonista a tomar el rol de aventurero como si de Link en “The Legend of Zelda” se tratase.

‘OBEX’: pesadillesca pero encantadora

Es gran parte del encanto de ‘OBEX’ en una era donde las películas pequeñas tienden o se comentan tanto en términos de ‘Black Mirror’. Tiene la suficiente extravagancia para que no parezca estar repartiendo una monserga sobre la tecnología y la sociedad, pero es capaz de tocar lo humano a través de explorar las relaciones cercanas con una mascota y también con rodearse de cacharrería.

Birney a veces se encajona él solo en las limitaciones que diseña deliberadamente, principalmente en su narrativa. Pero su fantasía en blanco y negro llena de ruido blanco muestra inventiva y voluntad de riesgo, además de cierto corazoncito que impulsa bien la aventura de ‘OBEX’. Dentro de su evidente intrascendencia, es una respuesta muy estimable dentro del género.

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