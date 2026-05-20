Ben Affleck, sobre Sandra Bullock: "Sería una esposa estupenda para un hombre sordo"

La carrera de dos grandes estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sandra Bullock solamente ha confluido en una ocasión, ya que hace 27 años estrenaban 'Las fuerzas de la naturaleza', una comedia romántica que pinchó en taquilla aunque llegó a ser número 1 durante dos semanas seguidas y actualmente está algo olvidada.

"Nunca me cuenta nada"

Obviamente, ambos actores tuvieron que hacer campaña promocional de la misma, donde hicieron algo bastante particular: confesar qué es lo que menos les gustaba del otro. Por su parte, Affleck destacó lo siguiente sobre la protagonista de 'Gravity':

Nunca me cuenta nada. Le pregunto cosas sobre su vida y me dice: 'Un amigo me dijo esto'. Nunca dice el nombre. Le pregunto: '¿Con quién vas a cenar?'. 'Solo con unos amigos, no los conoces'. Y claro que los conozco. Además, siempre está hablando sin parar. Sería una esposa estupenda... para un hombre sordo.

En el caso de Bullock, la actriz tiene muy claro qué es lo que más le molestaba de Affleck: "Ben nunca llega a tiempo a ningún sitio”, y destaca que "cuando está contigo te presta tanta atención que te sientes como una reina, así que cuando dice ‘Te llamo para cenar’ y no vuelves a saber de él, piensas: ‘¿Qué hice mal?’. Como se lo hace a todo el mundo, no te lo puedes tomar a pecho. Pero si no le devuelves la llamada enseguida, se vuelve loco y te deja mensajes como: ‘¿Por qué no me devolviste la llamada? Te llamé hace una hora, ¿por qué no me devuelves la llamada?"

Además, Bullock volvió a referirse a Affleck en Bobbie Wygant diciendo que "Ben es un poco divo, pero no en mal sentido" y que no termina de creerse que la fichasen por petición suya: "Tenía el guion mucho antes que yo. Afirma que me solicitó a mí... y no me le creo”. Aún más molesto para ella fue que Affleck tuviese halitosis por su tabaquismo, por lo que llegó a regalarle caramelos de menta para hacerlo todo más soportable.

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