Studio Ghibli recibe el Premio Princesa de Asturias y vuelve a dar una lección magistral sobre por qué amamos sus películas: "Queremos capturar los momentos cotidianos"

Hace unos días Studio Ghibli hizo historia al convertirse en el primer estudio de animación en recibir el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Desde la Fundación Princesa de Asturias señalaban su laborioso proceso artesanal y el poderoso mensaje que transmiten sus películas como méritos para concederles el premio, y ahora desde Studio Ghibli han lanzado su propio comunicado.

Vamos preparando la visita

Los Premios Princesa de Asturias 2026 se celebrarán oficialmente en Oviedo el próximo octubre, y con el mensaje que han lanzado desde Studio Ghibli podemos esperar una pequeña visita por parte de miembros del estudio. Y, de paso, nos vuelven a dar una lección magistral sobre la filosofía con la que hacen sus películas.

"Todos los que formamos parte de Studio Ghibli nos sentimos profundamente honrados de recibir este prestigioso premio. A lo largo de todos estos años que llevamos haciendo cine, siempre hemos reflexionado sobre lo que la gente ve y siente en su vida diaria", se puede leer en el comunicado oficial. "Con nuestro trabajo queremos capturar los momentos cotidianos, desde las pequeñas alegrías y tristezas hasta el aroma del viento y juego de luces. Nos sentimos profundamente conmovidos por este reconocimiento a nuestros continuos esfuerzos".

Desde Ghibli también confirman que asistirán a la entrega de premios, aunque es muy posible que se encargue de recibir el galardón Goro Miyazaki, o quizás el productor Toshio Suzuki. Si esperamos que el propio Hayao Miyazaki se deje caer por Oviedo es poco probable, ya que se encuentra trabajando en una nueva película, aunque desde el estudio también han aprovechado para agradecer su apoyo a los fans españoles:

"Recibir este prestigioso galardón que lleva el nombre de Su Alteza Real la Princesa de Asturias es un privilegio inolvidable. Esperamos con ilusión reunirnos con Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, Su Alteza Real la princesa de Asturias y el resto de la Familia Real en Oviedo este mes de octubre", continúa el comunicad "Queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de España por su constante cariño y apoyo a las películas de Studio Ghibli".

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