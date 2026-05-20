Estrenos (20 de mayo). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Nuevo miércoles y nueva oportunidad de tomarnos un descanso breve del ajetreo habitual semanal y mirar lo que se nos viene encima en forma de estrenos de streaming. En esta ocasión, tenemos nada menos que 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
Índice de Contenidos (15)
The Boroughs. Jubilación rebelde
Lo nuevo salido de la factoría de 'Stranger Things' es esta serie de ciencia ficción que nos lleva a una comunidad de ancianos en la que un grupo debe juntarse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen, tiempo.
- Estreno el jueves en Netflix
Rancho Dutton
El nuevo no lo llames secuela llámalo spin-off de 'Yellowtone' aterriza en nuestro país con la historia de Beth y Rip y su mudanza a Texas desde el famoso rancho montanero. Ahí se encontrarán un panorama algo quizás más duro y todo un misterio en el que se encuentran involucrados.
- Estreno el viernes en SkyShowtime
Ravalear
Serie que sigue la crisis de un querido restaurante barcelonés que se enfrenta a un desahucio. La familia dueña del restaurante hará todo lo posible por salvar el local, entrando en una espiral cada vez más peligrosa.
- Estreno el viernes en HBO Max
Satisfacción garantizada (Maximum Pleasure Guaranteed)
Comedia con toque de thriller (o thriller con toque de comedia) que sigue a una madre recién divorciada convencida de haber presenciado un crimen. Paula empieza entonces a investigar entre luchas por la custodia de su hija, una crisis de identidad y pronto se verá inmersa en una conspiración.
- Estreno el miércoles en Apple TV
Se tiene que morir mucha gente
Creada por Victoria Martín, tenemos una comedia que sigue a tres amigas (más o menos) cada una con sus propias diatribas. Será la crisis personal de una de ellas, enganchada a los fármacos, lo que haga explotar todo.
- Estreno el jueves en Movistar Plus
Todos los estrenos
Netflix
- The Boroughs (jueves)
- Carisima (miércoles)
- Las damas primero (viernes)
- Escapada perfecta (domingo)
- James. (Jueves)
- Kylie (miércoles)
- Malos pensamientos T2 (domingo)
- Megalujo indio en Dubai (miércoles)
- One Tree Hill (jueves)
- Postales desde el filo (viernes)
- Robcar Poli T5 (domingo)
- Temporada de celo (viernes)
Prime Video
- Aída y vuelta (viernes)
- Jack Ryan: guerra encubierta (miércoles)
HBO Max
- Ferrari (jueves)
- Josh Johnson: Symphony (sábado)
- ¡La novia! (Viernes)
- Ravalear (viernes)
Disney+
- Bluey Cortos T2 (miércoles)
- Dorohedoro T1-T2 (viernes)
- Jujutsu Kaisen T1 (jueves)
- El testamento de Ann Lee (miércoles)
Movistar Plus
- Expediente Warren: El último rito (viernes)
- Jugar con fuego (miércoles)
- The Ordinary: ascenso y caída de una revolución cosmética (sábado)
- El sendero de la sal (domingo)
Filmin
- Ayiti Mon Amour
- Bajo presión
- La chica zurda
- La costa de los mosquitos
- La extraordinaria Miss Flower
- La insoportable levedad del ser
- Insumergible
- Lonbraz Kann
- El rey de los belgas
- Simón de la montaña
- Vida en pausa
SkyShowtime
- Honey Don’t
- Rancho Dutton
Apple TV
- Satisfacción garantizada (miércoles)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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