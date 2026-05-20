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Estrenos (20 de mayo). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Estrenos (20 de mayo). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Más 'Yellowstone', Tatiana Maslany busca satisfacción, la primera comedia de Victoria Martín y mucho más

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Nuevo miércoles y nueva oportunidad de tomarnos un descanso breve del ajetreo habitual semanal y mirar lo que se nos viene encima en forma de estrenos de streaming. En esta ocasión, tenemos nada menos que 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Índice de Contenidos (15)

The Boroughs. Jubilación rebelde

Lo nuevo salido de la factoría de 'Stranger Things' es esta serie de ciencia ficción que nos lleva a una comunidad de ancianos en la que un grupo debe juntarse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen, tiempo.

  • Estreno el jueves en Netflix

Rancho Dutton

El nuevo no lo llames secuela llámalo spin-off de 'Yellowtone' aterriza en nuestro país con la historia de Beth y Rip y su mudanza a Texas desde el famoso rancho montanero. Ahí se encontrarán un panorama algo quizás más duro y todo un misterio en el que se encuentran involucrados.

  • Estreno el viernes en SkyShowtime

Ravalear

Serie que sigue la crisis de un querido restaurante barcelonés que se enfrenta a un desahucio. La familia dueña del restaurante hará todo lo posible por salvar el local, entrando en una espiral cada vez más peligrosa.

  • Estreno el viernes en HBO Max

Satisfacción garantizada (Maximum Pleasure Guaranteed)

Comedia con toque de thriller (o thriller con toque de comedia) que sigue a una madre recién divorciada convencida de haber presenciado un crimen. Paula empieza entonces a investigar entre luchas por la custodia de su hija, una crisis de identidad y pronto se verá inmersa en una conspiración.

  • Estreno el miércoles en Apple TV

Se tiene que morir mucha gente

Creada por Victoria Martín, tenemos una comedia que sigue a tres amigas (más o menos) cada una con sus propias diatribas. Será la crisis personal de una de ellas, enganchada a los fármacos, lo que haga explotar todo.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus
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Todos los estrenos

Netflix

  • The Boroughs (jueves)
  • Carisima (miércoles)
  • Las damas primero (viernes)
  • Escapada perfecta (domingo)
  • James. (Jueves)
  • Kylie (miércoles)
  • Malos pensamientos T2 (domingo)
  • Megalujo indio en Dubai (miércoles)
  • One Tree Hill (jueves)
  • Postales desde el filo (viernes)
  • Robcar Poli T5 (domingo)
  • Temporada de celo (viernes)

Prime Video

HBO Max

Disney+

Movistar Plus

  • Expediente Warren: El último rito (viernes)
  • Jugar con fuego (miércoles)
  • The Ordinary: ascenso y caída de una revolución cosmética (sábado)
  • El sendero de la sal (domingo)

Filmin

  • Ayiti Mon Amour
  • Bajo presión
  • La chica zurda
  • La costa de los mosquitos
  • La extraordinaria Miss Flower
  • La insoportable levedad del ser
  • Insumergible
  • Lonbraz Kann
  • El rey de los belgas
  • Simón de la montaña
  • Vida en pausa

SkyShowtime

  • Honey Don’t
  • Rancho Dutton

Apple TV

  • Satisfacción garantizada (miércoles)
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Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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