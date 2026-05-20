Estrenos (20 de mayo). 40 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Nuevo miércoles y nueva oportunidad de tomarnos un descanso breve del ajetreo habitual semanal y mirar lo que se nos viene encima en forma de estrenos de streaming. En esta ocasión, tenemos nada menos que 40 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

The Boroughs. Jubilación rebelde

Lo nuevo salido de la factoría de 'Stranger Things' es esta serie de ciencia ficción que nos lleva a una comunidad de ancianos en la que un grupo debe juntarse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen, tiempo.

Estreno el jueves en Netflix

Rancho Dutton

El nuevo no lo llames secuela llámalo spin-off de 'Yellowtone' aterriza en nuestro país con la historia de Beth y Rip y su mudanza a Texas desde el famoso rancho montanero. Ahí se encontrarán un panorama algo quizás más duro y todo un misterio en el que se encuentran involucrados.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Ravalear

Serie que sigue la crisis de un querido restaurante barcelonés que se enfrenta a un desahucio. La familia dueña del restaurante hará todo lo posible por salvar el local, entrando en una espiral cada vez más peligrosa.

Estreno el viernes en HBO Max

Satisfacción garantizada (Maximum Pleasure Guaranteed)

Comedia con toque de thriller (o thriller con toque de comedia) que sigue a una madre recién divorciada convencida de haber presenciado un crimen. Paula empieza entonces a investigar entre luchas por la custodia de su hija, una crisis de identidad y pronto se verá inmersa en una conspiración.

Estreno el miércoles en Apple TV

Se tiene que morir mucha gente

Creada por Victoria Martín, tenemos una comedia que sigue a tres amigas (más o menos) cada una con sus propias diatribas. Será la crisis personal de una de ellas, enganchada a los fármacos, lo que haga explotar todo.

Estreno el jueves en Movistar Plus

Todos los estrenos

Netflix

The Boroughs (jueves)

Carisima (miércoles)

Las damas primero (viernes)

Escapada perfecta (domingo)

James. (Jueves)

Kylie (miércoles)

Malos pensamientos T2 (domingo)

Megalujo indio en Dubai (miércoles)

One Tree Hill (jueves)

Postales desde el filo (viernes)

Robcar Poli T5 (domingo)

Temporada de celo (viernes)

Prime Video

Aída y vuelta (viernes)

Jack Ryan: guerra encubierta (miércoles)

HBO Max

Disney+

Bluey Cortos T2 (miércoles)

Dorohedoro T1-T2 (viernes)

Jujutsu Kaisen T1 (jueves)

El testamento de Ann Lee (miércoles)

Movistar Plus

Expediente Warren: El último rito (viernes)

Jugar con fuego (miércoles)

The Ordinary: ascenso y caída de una revolución cosmética (sábado)

El sendero de la sal (domingo)

Filmin

Ayiti Mon Amour

Bajo presión

La chica zurda

La costa de los mosquitos

La extraordinaria Miss Flower

La insoportable levedad del ser

Insumergible

Lonbraz Kann

El rey de los belgas

Simón de la montaña

Vida en pausa

SkyShowtime

Honey Don’t

Rancho Dutton

Apple TV

Satisfacción garantizada (miércoles)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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