20 episodios, menos de 3 horas. La fiebre de los microdramas llega a Netflix con un thriller mexicano que está arrasando

Estaba claro que, después de arrasar en medio mundo tarde o temprano las grandes plataformas occidentales iban a abrazar el formato del microdrama. Esas pequeñas series de capítulos de diez minutos o menos (los hay de 90 segundos) y que movieron 11 mil millones de dólares solo en 2025.

Si ya en España Atresmedia se lanzó a hacer 'Una novia por navidad', ahora es Netflix quien está probando con el formato con varias series. Eso sí, aunque la plataforma lleva un tiempo experimentando con el contenido vertical, de momento parece que tienen un acercamiento algo más tradicional para el formato.

Microculebrón

Formato con el que ya están petándolo con 'Entre padre e hijo', un thriller "sensual" que aterrizó la semana pasada en Netflix y que desde entonces tiene lugar fijo en la lista de lo más visto de la plataforma. Si bien ahora mismo está la cuarta serie a nivel global, ha llegado a estar número 1 en 27 países.

Si bien últimamente los microdramas (chinos, sobre todo) se estaban moviendo entre el minuto y los 3 minutos de duración, aquí Netflix ha contemplado una duración más cercana a lo que ya explotó en su momento la visionaria (y fracasada) Quibi.

De esta manera, la telenovela mexicana cuenta con nada menos que 20 episodios de entre 6 y 11 minutos cada uno, ideal para un trayecto relativamente corto de transporte público, computando unos 160 minutos en total. Eso sí, en horizontal.

Lo importante es el enganche: episodios cortos pero jugosos y picantes. Esa es la idea principal de la serie mexicana. Creada por Pablo Illanes, la historia sigue a una abogada cuyo mundo se tambalea cuando en una visita a la hacienda de su prometido, siente una irrefrenable atracción hacia su futuro hijastro.

No es la única serie con este formato que viene a corto plazo. Este mismo miércoles se estrena la comedia argentina 'Carísima' protagonizada por Caro Pardiaco, el personaje de Julián Kartun.

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