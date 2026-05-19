No he visto la serie nunca, pero 'The Mandalorian and Grogu' me ha divertido muchísimo. Puro pulp galáctico sin pretensiones que sabe a cine de verano

Reconozco que estoy cansado de 'Star Wars'. La sobredosis a la que nos ha sometido Disney en los últimos años ha sido tal que es normal desconectar. e hecho, me he convertido en un espectador casual cuando antes era (más o menos) un fan, dejando de lado casi todas las series interconectadas y centrándome solo en aquello que de verdad llamaba mi atención. Quizá por eso me lo he pasado tan bien con 'The Mandalorian and Grogu', una película con sabor a televisión de verano que va por su cuenta sin deberle nada al resto de la franquicia. Por suerte.

Una galaxia muy, muy poblada

Uno de mis recuerdos más nítidos de los veranos de mi infancia es el de poner una película en televisión después de comer, con un flash en la mano, mientras mis padres pasaban la sobremesa en la cocina. Entre anuncios, con el sol dando en la cara y preparado para coger la bici en cuanto se pudiera salir a la calle sin peligro de insolación, la televisión emitía todo tipo de aventurillas estivales sin mayores intenciones que las de entretener. 'The Mandalorian and Grogu' podría haber encajado perfectamente en esas sesiones veraniegas: es una película que se aleja de la seriedad autoimpuesta de la franquicia para ofrecer puro pulp con sabor a cine al aire libre.

Tenía auténtico terror antes de ver 'The Mandalorian and Grogu', teniendo en cuenta que jamás he visto un episodio de la serie (no se puede llegar a todo, y menos a lo que te importa poco). Creía, de hecho, que se centraría en resolver enrevesadas tramas de la serie, contando con cameos incesantes de la saga, pero se trataba de un miedo infundado: en realidad, esta es una aventura atemporal bien narrada y explicada para los novatos con la única vocación de hacer pasar un buen rato y devolver el espíritu intrépido y trotamundos a 'Star Wars' tras años de tomarse demasiado en serio.

Aquí no hay peleas de sables láser ni míticos guerreros Jedi descubriendo secretos de la Antigua República, sino monstruítos arreglando naves, planetas repletos de neones, bichos marinos gigantescos, tenderos alienígenas con la voz de Martin Scorsese, Grogu haciendo monerías y Pedro Pascal quitándose el casco unos minutos para que veamos que sigue siendo él. Es 'Star Wars' redescubriendo y festejando el pulp y abrazando el formato auto-contenido.

Algo que no han comunicado lo suficientemente bien, por cierto: los que no están al día no irán al cine por miedo al spoiler, y parte del público que sí lo está se esperará a verla en televisión, su "medio natural". En parte tienen razón, conste: 'The Mandalorian and Grogu' es muy entretenida, pero no deja de tener aire de TV-movie.

¿Por qué llaman Grogu a Baby Yoda?

En el fondo, la película podría partirse sin mucho problema en dos episodios e insertarlos en la temporada 4 de 'The Mandalorian'. Más allá del aumento de presupuesto, no desentonarían. Y es que su mayor virtud es también su mayor fracaso: se trata de diversión continuísta pura, pero no hay ningún motivo real para la existencia de este proyecto, que exuda desesperación por parte de Lucasfilm y se ha traspasado a un público que llega al mismo tiempo cansado de 'Star Wars' y con la última temporada ya olvidada. Ojalá se entienda que su único propósito, lejos de dividir aún más, es divertir con una película para niños y adolescentes, porque la saga necesita urgentemente más propuestas así.

Por una vez, Lucasfilm no ha pensado en los fans acérrimos. Sí, hay cameos aquí y allá, y seguro que ver las guerras internas de los Hutts da para multitud de teorías, pero esta es una obra creada para el espectador casual al que le da lo mismo si un personaje salió en 'Rebels' o si se hace referencia a un hecho canónico de los cómics Marvel.

De hecho, sus espectadores objetivos son niños en cines de verano, recién salidos de la piscina y aventurándose por primera vez en un universo muy, muy lejano: 'The Mandalorian and Grogu' puede enamorarles, porque ya no se hacen películas así, conscientemente livianas y divertidas sin por ello dejar de lado la coherencia en el guion y una buena dirección.

Vivimos en un tiempo en el que las películas dirigidas a niños y adolescentes les tratan como si fueran una masa acrítica que se mueve solo por modas, casi rogando que no haya ningún tipo de detalle autoral y basando todo en el mero guiño, como ocurre en 'Minecraft' o 'Five Nights At Freddy's' (entre muchas otras).

'The Mandalorian and Grogu' es la confirmación de que se puede hacer buen cine de aventuras sin tener que depender del meme ni sacralizar el material original. Ahora solo falta que el público quiera entender la propuesta de mera distracción galáctica.

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