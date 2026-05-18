Crisis en la nueva serie de 'Harry Potter'. Una de las protagonistas la abandona por sorpresa debido a "circunstancias imprevistas"

La esperadísima nueva adaptación de 'Harry Potter' todavía no se ha estrenado y ya tiene que hacer frente a una grave crisis: Gracie Cochrane, la actriz encargada de dar vida a Ginny Weasley, ha decidido abandonar la serie de HBO y se tendrá que buscar a una sustituta de cara a una temporada 2 que ya ha sido confirmada por Warner.

"Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar"

La noticia se ha dado a conocer coincidiendo con la finalización definitiva del rodaje de la primera entrega y se debe a "circunstancias imprevistas", aunque desde HBO no han querido entrar de lleno en los motivos reales de Cochrane. Lo que sí han hecho ha sido agradecer su participación en la serie: "Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro".

Eso sí, el comunicado también da a entender que puede haber sido una decisión tomada desde la familia de la joven actriz: "Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO , y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia".

Es evidente que algo ha tenido que pasar, pero imagino que todavía tardaremos mucho en tener los detalles. Por mi parte, no me sorprendería que las furibundas reacciones de cierto sector del público puedan haber llevado a que la familia de Cochrane haya decidido que era mejor cortar por lo sano, y eso que ella no ha sido para nada el principal objetivo de las críticas.

La primera temporada de 'Harry Potter' se estrenará el 25 de diciembre de 2026, quedando la duda de si HBO anunciará antes o después de esa fecha quién será la sustituta de Cochrane como Ginny.

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