El director de 'Drive' vuelve al terror con una nueva pesadilla ultasaturada y cargada de colores primarios. Genial tráiler de 'Her Private Hell'

Diez años después de que Nicholas Winding Refn se pasara por última vez por la gran pantalla con su exquisita —e injustamente vapuleada— majadería titulada 'The Neon Demon', el cineasta danés vuelve a la carga con un nuevo largometraje que se presentará fuera de concurso en la vigente edición del Festival de Cannes. Se titula 'Her Private Hell' y los poco más de 60 minutos que dura su primer tráiler gritan NWR a los cuatro vientos.

100 % NWR

En cosa de un minuto, el responsable de 'Drive' y de las catódicas 'Demasiado viejo para morir joven' ('Too Old to Die Young') y 'Cowboy de Copenhague' ('Copenhagen Cowboy') nos sumerge en una nueva pesadilla febril ultrasaturada y plagada de colores primarios en la que la dirección de fotografía de Magnus Nordenhof Jønck promete dejarnos con la boca abierta... y con las pupilas dilatadas.

Para su regreso a las salas de cine, Winding Refn se ha rodeado de un reparto nada desdeñable encabezado por una Sophie Thatcher que continúa postulándose como uno de los grandes nombres del cine de género reciente tras sus notables participaciones en 'Heretic' y 'La acompañante' ('Companion'). Junto a ella, Charles Melton, Havana Rose Liu, DIego Calva y Kristine Froseth completan un elenco principal que, tal y como reza la sinopsis, nos contará la siguiente historia:

Cuando una misteriosa niebla envuelve a una metrópolis futurista, desatando a una entidad mortal y esquiva, una joven atormentada busca a su padre. Su búsqueda choca con un soldado estadounidense en una odisea desgarradora para rescatar a su hija del Infierno.

A fecha de hoy, 'Her Private Hell' no tiene fecha de estreno en nuestro país, quedando relegada al circuito festivalero hasta nuevo aviso. Por su parte, los estadounidenses podrán disfrutar de ella a partir del viernes 24 de julio, con la gente de Neon distribuyendo y haciendo doblete como productora junto a la compañía byNWR del propio director.

Espero que podamos echarle el guante pronto a esta nueva rareza, a medio camino entre el thriller y el terror, de uno de los cineastas en activo más peculiares de la escena ya no solo europea, sino internacional.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026



