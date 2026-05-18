Para el director de Eurovisión, puedes masacrar pueblos enteros siempre que tu televisión pública sea independiente. Cuando lo sea, Rusia podrá volver

Vaya resaca estamos teniendo con la pasada edición de Eurovisión. Con la final suficientemente calentita con ese triunfo de último minuto de Bulgaria cuando ya parecía que iba a ganar Israel, el director del certamen Martin Green asegura que no descarta el regreso de Rusia aun con la invasión de Ucrania en curso.

Lo ha hecho en una entrevista, previa a la gran final de la edición de este año, en la que Green ha reiterado una y otra vez que son una organización democrática que se enorgullece de traer la paz y la unidad a través de la música. Uno de los puntos más tensos de la conversación con el periodista Pablo O'Hana fue cuando este le preguntó sobre por qué Israel sí participa y Rusia no.

Consenso de expulsión

Después de decir que la delegación ucraniana pide que no se comparen ambos conflictos, Martin Green se adhirió a ese discurso de que son una asociación de cadenas de radio y televisión y es aquí dónde radica, según él, el problema: «su televisión [pública] fue incapaz de demostrar que no son portavoces del gobierno.»

Eso y un consenso que se dio en su momento fue el motivo de que Rusia dejase de participar en Eurovisión. Un consenso que, en sus palabras, no existió en el caso de Israel y eso, unido a que considera que la pública israelí, KAN, goza de independencia suficiente hace que no haya problemas en su participación como miembro de pleno derecho de la UER.

Así que, efectivamente, en el caso de que Rusia se adhiriese a las reglas de la UER podría seguir participando en Eurovisión haya paz o no en sus fronteras o fuera de ellas. De hecho, el director admitía que eso es lo que pasaría en teoría ya que los criterios de la UER se basan simplemente en esa independencia televisiva.

Es más, preguntado si efectivamente la invasión de un país u otros conflictos bélicos no son criterios para valorar la participación en Eurovisión, Green respondió que «no, porque entonces te metes en un territorio realmente difícil en el que hay que hacer juicios de valor muy subjetivos.»

Unas declaraciones que, desde luego, no han pasado desapercibidas por España. El presidente de RTVE, José Pablo López reaccionó así a las declaraciones de Green:

Lo advertí en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control y Martin Green lo confirma: Eurovisión abriría la puerta a Rusia en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel.



Un insulto flagrante a los valores europeos.

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