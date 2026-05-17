El primer episodio de la nueva serie de 'Yellowstone' ajusta cuentas con Kevin Costner: así se vengan del actor en 'Rancho Dutton'

La nueva serie del universo 'Yellowstone' ya se ha estrenado en Estados Unidos y hay un detalle que ha llamado mucho la atención sobre 'Rancho Dutton' ('Dutton Ranch'), spin-off encabezado por Kelly Reilly y Cole Hauser: el tremendo feo que se la hecho a Kevin Costner durante el primer episodio.

Todo el mundo sabe a estas alturas que Costner fue el gran protagonista de la serie hasta que decidió abandonarla por sorpresa cuando apenas quedaban unos episodios para el final de la misma. La disputa con el creador Taylor Sheridan fue uno de los principales motivos de ello, por lo que es hasta lógico que ahora haya querido devolverle el favor. Ojo, no sigáis leyendo si queréis evitar spoilers.

Así se ignora a Kevin Costner en 'Rancho Dutton'

El momento sucede durante los primeros compases, cuando vemos a Bett Dutton (Reilly) recogiendo algunos objetos personales que quiere salvar de las llamas. Son varias cosas las que recoge, pero entre ellos sobresale una foto enmarcada de su padre, pero es ahí donde no querer contar para nada con Costner se deja notar.

¿Qué solución ha ideado la serie para que siga siendo John Dutton a quien vemos en la fotografía? Que el actor que aparezca en la misma sea Josh Lucas, quien ya había dado vida a una versión joven del personaje en 9 episodios de 'Yellowstone'. Una buena forma de mantener la continuidad e ignorar al mismo tiempo a Costner.

Lo que no está del todo claro es quién tomó la decisión, ya que el creador de la serie es Chad Feehan, pero en la misma también está muy implicado Sheridan. Tanto es así, que las disputas de Sheridan como Feehan llevaron a que este último haya abandonado la serie, por lo que van a necesitar un nuevo showrunner en el caso de que haya temporada 2.

'Rancho Dutton' se estrena en España el próximo 22 de mayo de forma exclusiva en SkyShowtime.

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