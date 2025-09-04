'The Dutton Ranch'. Todo lo que sabemos del spin-off de 'Yellowstone' con Kelly Reilly y Cole Hauser

El de Kacey (Luke Grimes) no es el único spin-off que estará protagonizado por los hijos televisivos de Kevin Costner en 'Yellowstone'. La franquicia construida por Taylor Sheridan continuará su universo también con 'The Dutton Ranch', nombre provisional de la nueva serie que contará el día a día de Beth Dutton y Rip Wheeler. El proyecto va avanzando en su fase de preproducción y vamos a repasar todo lo que sabemos.
La historia
Nos encontramos con cierta continuación directa de los eventos del final de 'Yellowstone'. Seguiremos, por tanto, en "el presente" y será, según dicen, el spin-off que más contendrá el ADN de la saga. Sobre todo teniendo en cuenta que los que están más avanzados como 'The Madison' o la mencionada 'Y: Marshals' van por otros derroteros.
El caso es que tendremos un nuevo vistazo a la vida de Beth y Rip. Según la sinopsis oficial, ambos están agradecidos por la paz por la que han luchado y casi muerto en su rancho Dutton con sus casi tres mil hectáreas. Con tiempos difíciles y una competencia bastante apretada, la pareja harán lo que deban para sobrevivir en lo que se aseguran que Carter se convierta en el hombre que debe ser.
El reparto
Kelly Reilly como Beth, Cole Hauser como Rip y Finn Little como Carter será el trío protagonista de 'The Dutton Ranch', regresando a sus papeles originales en 'Yellowstone'. Por otro lado, la serie se encuentra ahora mismo en pleno proceso de casting y vamos sabiendo poco a poco los nombres potentes que se incorporan a este nuevo spin-off.
Es el caso de Ed Harris, cuyo último gran crédito televisivo fue ser el hombre de negro en 'Westworld'. Harris interpreta a Everett McKinney, un curtido veterano y veterinario. También contaremos con Anette Benning ('Nyad'), que encarnará a Beulah Jackson, la encantador, astuta y poderosa jefa de un gran rancho de Texas. Ya podemos imaginar que dará algún que otro dolor de cabeza a los Dutton.
La producción
Parece una tontería, pero la mejor indicación de que el proyecto sigue adelante y no se ha quedado estancado como otros spin-offs planificados de la franquicia (ejem, '6666') es, precisamente, el hecho de que ya estén anunciando fichajes para el reparto. Esto no quiere decir que se vayan a poner a rodar ya mismo, pero sí que no queda mucho para el inicio de la producción.
Chad Feehan ('Lawmen: Bass Reeves') es el encargado de desarrollar este spin-off, ejerciendo además de showrunner. En la producción ejecutiva se encuentran Sheridan, John y Art Linson, David C. Glasser, Bob Yari, Michael Friedman, Christina Voros, Keith Cox, Ron Burkle, David Hutkin, Feehan, Reilly y Hauser.
