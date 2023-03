Guía para no perderse con 'Yellowstone': en qué orden conviene ver todas las series del universo del mayor fenómeno televisivo del momento en Estados Unidos

La llegada de SkyShowtime a España ha supuesto el desembarco en España de 'Yellowstone', una serie que ha servido como base para construir uno de los grandes imperios televisivos de nuestro tiempo que no deja de crecer y que se presenta como uno de los mayores ganchos de la plataforma. Por ello, en Espinof hemos querido ofrecernos una pequeña guía sobre cómo podéis acercaros a este universo sin perderos por el camino.

Obviamente, lo más sencillo es ver primero 'Yellowstone' y luego probar con cualquiera de sus series satélite según más le apetezca a cada espectador, pero hay más opciones. A continuación vamos repasar tanto su orden de estreno sobre cómo podéis verlas siguiendo un orden cronológico a la hora de profundizar en la historia de la familia Dutton.

Orden de estreno

'Yellowstone' (estrenada en junio de 2018. Actualmente se emite su temporada 5 en Estados Unidos)

'1883' (estrenada en diciembre de 2021. 1 temporada)

(estrenada en diciembre de 2021. 1 temporada) '1923' (estrenada en diciembre de 2022. Está previsto que tenga 2 temporadas)

(estrenada en diciembre de 2022. Está previsto que tenga 2 temporadas) '6666' (estreno en 2023, fecha por anunciar)

Además, están confirmadas 'Bass Reeves', spin-off de '1883' protagonizado por David Oyelowo y Dennis Quaid cuyo rodaje arrancó en enero de 2023, y '1944', secuela de '1923' que todavía se encuentra en fase de desarrollo.

Orden cronológico

Imagen de '1923'

Aquí los propios títulos de las precuelas ya estrenadas nos dan una pista bastante clara sobre dónde encajan en la línea temporal de este universo:

'1883' transcurre en el año que da título a la serie

'1923' también se sitúa en el año del que sale su título

'Yellowstone' está situada en la actualidad

Por su parte, '6666' será un spin-off de 'Yellowstone' también situado en la actualidad en una ubicación que aparece por primera vez en su cuarta temporada, mientras que 'Bass Reeves' iría después de '1883' y '1944' se situaría entre '1923' y 'Yellowstone', lo que dejaría el orden así a falta del estreno de tres de estas series:

'1883'

'Bass Reeves'

'1923'

'1944'

'Yellowstone'

'6666'

Eso sí, no descartéis que Taylor Sheridan ('Wind River') siga desarrollando nuevos proyectos en este universo, pues está demostrando ser tan rentable que no tiene ningún motivo para que la cosa se quede "solamente" en seis series. Y es que encima no son las únicas que ha hecho actualmente, pues también es uno de los creadores de 'Tulsa King', con Sylvester Stallone en el papel protagonista, y de 'Mayor of Kingstown', liderada por Jeremy Renner.

