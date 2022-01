Cómo 'Yellowstone' pasó de ser la serie que nadie quería al gran fenómeno televisivo de los últimos años

'Yellowstone' es a día de hoy todo un imperio televisivo. Su cuarta temporada ha roto récords de audiencia, hace apenas unas semanas se estrenó su precuela '1883' y ya está confirmado otro spin-off titulado '6666'. Además, no es para descartable que lleguen más series dentro de este universo creado por Taylor Sheridan, el cual estuvo a punto de ni siquiera llegar a existir.

¿Un proyecto condenado a quedarse en nada?

Lo cierto es que el proyecto de 'Yellowstone' nació en HBO con la idea de que Robert Redford fuera su protagonista, pero la cosa se quedó en nada. Fue entonces cuando The Weinstein Company le dio una oportunidad y se fijó en Kevin Costner para liderar el futuro y le hicieron una oferta que no pudo rechazar valorada en 500.000 dólares en episodio -cifra que luego iría creciendo hasta convertirle en uno de los actores mejor pagados de todos los tiempos en televisión-.

Iban en serio, pero el problema fue que a nadie le interesó. Fue entonces cuando, tal y como desvela Puck, Netflix, FX o TNT podrían haberse quedado con la serie, pero todos pasaron. Su elevado presupuesto de 80 millones de dólares jugaba en su contra y todo apuntaba a que el proyecto iba a quedarse en nada.

Fue entonces cuando Viacom acudió al rescate, ya que se estaban ultimando los detalles para que SpikeTV hiciera la transición para llamarse Paramount Network, movimiento anunciado a finales de septiembre de 2017. 'Yellowstone' les llamó la atención lo suficiente para pasar por alto la actitud poco colaborativa de Sheridan, quien empezó a trabajar en la serie en 2013 tras ver que su carrera como actor no terminaba de despegar, tanto a la hora de explicarles mejor la idea en persona como afirmando que no iba a tener en cuenta ninguna nota que el estudio le pasara sobre la serie. De hecho, 'Yellowstone' fue la primera serie de Paramount Network.

Un despegue lento pero seguro

Sin embargo, el final feliz tardaría en llegar, ya que el escándalo de Harvey Weinstein llevó a que The Weinstein Company no pudiera hacer frente a los pagos acordados. Por suerte, Paramount tomó el control, busco un nuevo aliado, donde justamente ya trabajaba el mismo ejecutivo de The Weinstein Company que había apostado por 'Yellowstone' en su momento, y borró toda presencia de la compañía de Harvey Weinstein de la serie. No querían nada que pudiera manchar su estreno.

El lanzamiento de 'Yellowstone' en Estados Unidos tuvo lugar el 20 de junio de 2018. La primera temporada funcionó bien en audiencia -tuvo una media de 2,24 millones de espectadores por episodio- pero sin ser nada especialmente llamativo. Ninguna plataforma de streaming mostró suficiente interés en ella, así que permaneció inédita de esa forma durante un tiempo.

Sin límites para su éxito

Fue en 2019 cuando Peacock mostró interés en hacerse con los derechos de streaming, un acuerdo que no se cerraría hasta enero de 2020. Entre tanto, la segunda temporada se estrenó en verano de 2019 mejorando los datos de audiencia de la primera -aquí el seguimiento medio aumentó hasta los 2,36 millones de espectadores por episodio-.

El acuerdo con Peacock se cerró en enero de 2020, pero las dos primeras temporadas de la serie no estuvieron disponibles en streaming hasta julio de ese mismo año. Para entonces, la tercera temporada de 'Yellowstone' ya se había estrenado y el interés hacia ella había vuelto a crecer de forma notable -el primer episodio de esa temporada había sido el más visto de la serie hasta entonces, ya que ningún otro había superado los 3 millones de espectadores y este en concretó rebasó la barrera de los 4 millones-, logrando un seguimiento medio creció hasta los 3,91 millones de espectadores por episodio.

Sin embargo, su llegada en streaming fue decisiva para que su crecimiento se disparase. La tercera temporada pasó a estar disponible en noviembre de 2020 y a ello se debe en parte los récords de audiencia que ha marcado con la cuarta, donde literalmente se han doblado los datos respecto a la anterior al sumar 7,83 millones de televidentes por capítulo. Eso sí, en Paramount ya habían visto antes que tenían una mina de oro en su poder, anunciándose en febrero de 2021 la realización de la precuela '1881'. Ya había nacido el imperio 'Yellowstone'.

Y es que todo lo referente a su crecimiento en audiencia es un poco menos que milagroso en un mundo en el que ninguna serie consigue ya algo así. Ya era muy raro hace años, donde solamente grandes fenómenos tipo 'The Walking Dead' o 'Juego de Tronos' ganaban audiencia año a año -la primera tocó techo en la quinta temporada, mientras que la segunda nunca dejó de ir a más-, y ahora es casi imposible. El casi se lo debemos a 'Yellowstone', no dejando de ser curioso que para ello haya sido esencial que pueda verse en la plataforma de streaming de Universal y no en Paramount+...